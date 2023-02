Plusieurs artistes LGBTQ+ seront de la cérémonie de remise des Grammys 2023

Les Grammy Awards 2023 auront lieu le 5 février au Crypto Arena de Los Angeles. Cette année, des artistes comme Beyonce, Adele, Lizzo, Steve Lacy et Brandi Carlile ont reçu de nombreuses nominations dans certaines des meilleures catégories de la cérémonie.

Les nominés pour l’album de l’année sont ABBA pour l’album Voyage, Adele et son album 30, Un Verano Sin Ti de Bad Bunny’s, Beyonce et son alubm Renaissance, Mary J. Blige et Good Morning Gorgeous, Brandi Carlile et In These Silent Days, Coldplay et l’album Music of the Spheres, Mr Morale & the Big Steppers de Kendrick Lamar, Special de Lizzo et Harry’s House de Harry Styles.

Et plusieurs artistes queer ont déjà révélé qu’ils allaient se produire aux Grammys de cette année, dont:

Lizzo

Sam Smith

Kim Petras

Steve Lacy

Brandi Carlile

Bad Bunny

Mary J. Blige

Luke Combs