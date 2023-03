Sensibiliser aux enjeux et réalités LGBTQ+, une région à la fois

La Fondation Émergence donne le coup d’envoi de sa troisième Grande Tournée. Après avoir parcouru virtuellement les régions du Québec de 2020 à 2021, puis les provinces canadiennes de 2021 à 2022, la Fondation Émergence entame à nouveau une Grande Tournée. Elle portera cette année sur son programme Famille choisie, visant à informer et à soutenir les personnes proches aidantes (PPA) LGBTQ+ du Québec dans leur rôle.

De même, un tout nouveau volet, financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, s’ajoute à l’éventail de services de Famille choisie. La Grande Tournée sera l’occasion pour la Fondation Émergence d’aller à la rencontre des intervenant.e.s des différentes régions du Québec et de faire découvrir ce nouveau volet de formation du programme, ainsi que ses bénéfices pour la collectivité.

« Le programme Famille choisie va donner l’opportunité aux membres du Réseau de la Santé et des Services sociaux, aux organismes communautaires et aux autres acteurs qui œuvrent auprès des PPA du Québec de suivre une toute nouvelle formation afin de se sensibiliser aux différents enjeux des PPA LGBTQ+ », explique Laurent Breault, directeur général de la Fondation Émergence.

En effet, le milieu entourant les PPA issues des communautés LGBTQ+ comporte plusieurs facteurs problématiques tels que la difficulté d’auto-identification, le manque de soutien et l’invisibilité de ces personnes dans la société. Ces facteurs entraînent une méconnaissance chez les acteur.trice.s du domaine de la proche aidance des enjeux spécifiques aux PPA LGBTQ+ et un manque d’outils pour les adresser, ce qui cause d’autres problèmes.

« On remarque un épuisement accru chez les PPA LGBTQ+ et plus de réticence à accéder aux services de soutien, de peur de subir de la maltraitance et de l’exclusion sociale », mentionne M. Breault. « Notre formation permet non seulement de sensibiliser les intervenants aux enjeux et réalités que vivent les personnes proches aidantes LGBTQ+, mais aussi favoriser les bonnes pratiques et les aider à adapter leurs interventions. »

Dans un climat de respect, d’entraide, de partage et d’accompagnement, la Grande Tournée régionale Famille choisie joindra, à partir d’avril, une région du Québec par mois. Chaque destination sera visitée sur plusieurs jours et les activités organisées dans le cadre de cette tournée seront faites en collaboration avec des organismes communautaires locaux.