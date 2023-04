Daft Punk lance une édition spéciale de Random Access Memories

Daft Punk revient en force avec une édition spéciale anniversaire de Random Access Memories à paraitre le 12 mai prochain sur toutes les plateformes. Proposant 35 minutes de matériel inédit, le nouvel opus sort 10 ans après l’album-phare qui a mis au monde des succès planétaires comme « Get Lucky » et « Instant Crush », en plus de valoir cinq Grammys au groupe parisien.

Officiellement séparé depuis le 22 février 2021 à 2 h 22, le duo français a créé la surprise le 22 février dernier en annonçant la sortie prochaine d’une édition spéciale de son album-vedette. Composée de 21 chansons, l’édition 10e anniversaire de Random Access Memories inclut 9 nouvelles pistes dont les fans pourront se régaler. Pour célébrer la nouvelle mouture de l’album, Daft Punk a également lancé « The Writing of Fragments of Time » le 22 mars dernier (il y a un concept ici…). Le morceau transporte les auditeurs et auditrices au cœur de la session d’enregistrement de « Fragment of Time », tenue en février 2012. Enregistrée de bout en bout, la session de travail fait entendre aux adeptes les discussions créatives entre le groupe et ses collaborateurs, en plus de dévoiler les processus de réalisation du band et de lever le voile sur plusieurs moments intimes.

Daft Punk : le duo qui sort la house de la France

Composé de Thomas Banglater et Guy-Manuel de Homen-Christo, Daft Punk est formé à Paris au début des années 1990. Découvert en 1995 grâce à l’accrocheuse chanson « Da Funk », c’est en 1997 que le duo français attire réellement l’attention avec le mégatube « Around the World », tiré de son premier album Homework. Se concentrant sur un son très niché ancré dans la house, Homework pave la voie à un second album un peu plus grand public en 2001 : Discovery. Ce second opus fait exploser la notoriété de Daft Punk et met au monde certaines des chansons qui sont aujourd’hui devenues des hymnes nationaux sur tous les dancefloors, dont les vers d’oreille « One More Time » et « Harder, Better, Faster, Stronger ».

La popularité de Daft Punk à cette époque contribue à solidifier l’influence de la scène française sur la musique house et à établir un courant distinct qui sera baptisé French Touch par la presse spécialisée. Le style musical est particularisé par un son caractéristique clair et futuriste tiré de la space disco. Il incorpore aussi des influences de l’Euro disco (et de la Euro dance), ainsi que des sonorités inspirées de la house américaine des années 1980. En plus de Daft Punk, plusieurs DJ aujourd’hui considérés comme des sommités mondiales ont participé à établir la notoriété de la French Touch. Parmi ceux-ci, on compte notamment Laurent Garnier, David Guetta et Bob Sinclar. Vers la même époque, Thomas Banglater s’offre un ménage à trois, le temps d’une chanson, avec les Français Alan Braxe et Benjamin Diamond. Le trio éphémère appelé Stardust met au monde « Music Sounds Better With You », un hit qui pourrait facilement être étiqueté chanson-phare la plus typique de la French Touch. L’ascension fulgurante de Daft Punk dans les années 1990 n’est pas étrangère à sa popularité au sein de la communauté LGBTQ+. En effet, la musique house offre à cette époque un exutoire aux membres de la communauté qui sont encore largement victimes d’ostracisation. Les rythmes entrainants et les paroles faisant l’apologie de la liberté et de la diversité cartonnent donc au cœur des boites de nuit gaies. Daft Punk a notamment joué dans plusieurs clubs gais pendant cette période, dont le Queen et le Rex de Paris ainsi que le Sound Factory de New York.

Lors d’une entrevue avec le magazine français Têtu, Banglater a expliqué les raisons de la popularité de Daft Punk dans les boites gaies de cette époque : « Dans les années 1990, la plupart des musiciens que nous aimions étaient programmés dans des clubs fréquentés par des homosexuels. Il y a une vibration différente dans les clubs gais, un rapport au corps et à la danse. Ce sont les homosexuels qui ont d’abord adopté la techno et la house, alors que la musique était encore underground et totalement rejetée », expliquait-il. « Je pense que nous partageons beaucoup de points communs avec la communauté gaie, notamment la même ouverture par rapport au reste de la société. »

Questionné lors de la même entrevue au sujet de sa perception à propos du mariage pour tous en France, le groupe répond du tac au tac : « Daft Punk est définitivement pour le mariage pour tous ! Même si, franchement, l’idée du mariage nous ennuie un peu, nous sommes évidemment pour l’égalité des droits ! »

Au début des années 2000, Banglater et de Homen-Christo lancent Human After All, un album qui sera reçu tièdement par les fans. Heureusement, il se rattrape avec l’album Alive 2007, enregistré lors d’un concert à l’Accor Arena de Paris, qui vaudra au groupe le Grammy du meilleur album électronique. L’année 2013 est l’année de la consécration très grand public pour Daft Punk. Restant tout de même fidèle à ses origines house, le groupe prend une tangente plus pop. Coïncidence ou non, Random Access Memories sort le 17 mai, Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie. L’album comprend « Get Lucky », qui fait appel aux virtuoses Nile Rodgers et Pharrell Williams et qui contribuera à le hisser au numéro un des palmarès partout dans le monde. À ce jour, Random Access Memories est l’album le plus populaire de Daft Punk, qui a véritablement élargi le public du duo français et repoussé les frontières de la musique house. Son impact sur l’industrie musicale et sur la culture pop en fait l’un des albums les plus influents de l’époque. On ne peut donc que saluer le fait qu’il soit réédité à l’occasion de son 10e anniversaire et souhaiter que la nouvelle mouture fasse découvrir Daft Punk à une toute nouvelle génération de fans. Bonne écoute !

