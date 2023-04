Sept femmes dignes du prix Nobel

Espace pour la vie présente nobELLES, une exposition de l’artiste multidisciplinaire MissMe et du Planétarium de Montréal, mettant à l’honneur sept femmes scientifiques que l’histoire a effacées. Leur parcours nous amène à réfléchir sur différents enjeux rencontrés encore aujourd’hui par les femmes, et notamment les femmes en science.

nobELLES, L’EXPOSITION

MissMe, artiste montréalaise connue internationalement, met son art et ses convictions au service de sept femmes scientifiques dont les travaux ont bouleversé leurs champs d’expertise à des époques où le simple fait d’être une femme dans ces domaines était déjà une révolution en soi. Leurs noms, comme leurs parcours, sont restés dans l’ombre. Cette exposition célèbre enfin Lise Meitner, Jocelyn Bell, Katherine Johnson, Vera Rubin, Mary Jackson, Donna Strickland et Emmy Noether, ainsi que leurs découvertes dignes du prix Nobel qu’elles n’ont jamais reçu.

Surtout, elle invite les visiteuses et visiteurs à réfléchir sur les enjeux de genre toujours présents dans les sciences et les technologies d’aujourd’hui. Le crayon, le fusain, la peinture et les découpages que l’artiste montréalaise MissMe utilise lui permettent de créer des portraits puissants. Pour nobELLES, elle a aussi joué avec les mots : « Quand on considère représenter quelqu’un, l’image devient presque icône. Je trouve que ce serait mal servir ces femmes que de les représenter uniquement par leur physique. Ajouter des mots sur leurs visages, c’est les faire parler […] Je trouvais que c’était un portrait plus juste, plus respectueux. » Son langage visuel très moderne permet de ramener ces femmes de science sur le devant de la scène, là où est leur juste place.

INFOS | Exposition gratuite pour tout public au Planétarium de Montréal. espacepourlavie.ca

ET nobELLES, LE BALADO

nobELLES, c’est aussi une baladodiffusion de huit épisodes, qui présente le profil de chacune de ces scientifiques et explore certaines difficultés rencontrées durant leur parcours.

Un huitième épisode est consacré à MissMe, son parcours et son approche artistique.

Conceptualisé, réalisé et animé par Lili Boisvert, nobELLES, le balado, amène l’auditrice et l’auditeur à s’interroger sur le tokénisme, le contrôle des émotions féminines dans l’espace public, le syndrome de l’imposteur ou encore la résilience, des thèmes abordés avec

différents spécialistes. 6

INFOS | À écouter gratuitement sur les plateformes dédiées et sur espacepourlavie.ca