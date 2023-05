Les films récompensés par des Queer Palm à Cannes

Au terme du Festival de Cannes, le jury de la Queer Palm a pris sa décision tant attendue… Les réalisateurs John Cameron Mitchel et Zeno Graton, la réalisatrice Isabel Sandoval, l’actrice Louise Chevillotte et le programmateur et critique Cédric Succivalli devaient choisir quels films récompenser de la Queer Palm du long et du court-métrage.

Monster, d’Hirokazu Kore-Eda, est sacré Queer Palm 2023 ! « Quand le film était terminé, nous étions les cinq derniers dans la salle tellement nous étions subjugués par ce que nous venions de voir », a déclaré le Président du Jury pendant la remise du prix.

Le film succède ainsi à Joyland, lauréat de l’édition 2022.

La Queer Palm du court-métrage, elle, revient à Bolero de Nans Laborde-Jourdàa, où un homme retourne dans son village natal pour visiter sa mère et réveiller de vieux souvenirs.

« Vous avez choisi de mettre en avant un film fragile et imparfait, à une époque où on nous enjoint de plus en plus à la rapidité, où tout s’uniformise. C’est donc plus important que jamais de montrer le pouvoir de la lenteur, de l’imperfection, et de la différence », déclare le réalisateur avant de remercier ses influences artistiques, allant de Kenneth Anger, à Didier Eribon en passant par Chantal Akerman et Jean Genet.