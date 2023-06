J’aime qui j’aime la 7e édition du Rendez-vous de la fierté Acadie Love !

Depuis 2017, le Rendez-vous de la fierté Acadie Love fait partie du paysage de la Péninsule acadienne. Cette célébration de la diversité et de l’inclusion sous toutes ses formes est rendue possible par la mobilisation des membres des communautés 2ELGBTQIA+ et de la population alliée, qui mettent sur pied des ateliers, des conférences et des activités culturelles qui ont toujours connu un grand succès auprès d’un large public.



L’organisme présentera fièrement sa 7e édition du 13 au 16 juillet 2023, durant laquelle les activités à l’horaire se dérouleront sous un thème rassembleur : J’aime qui j’aime. Ce thème souhaite placer l’expérience humaine au coeur de sa programmation et encourage un sentiment commun à toustes au coeur de son festival annuel. « Contrer la haine par l’amour et le sentiment de communauté est la motivation qui pousse l’équipe d’Acadie Love à oeuvrer avec brio aux côtés de ses allié.e.s », expliquent les organisateurs.

Les activités prévues à l’horaire cette année promettent donc d’être tout aussi divertissantes qu’éducatives ! Parmi les conférences et ateliers prévus, se tiendra une formation introductive sur les notions de base et le vocabulaire entourant la diversité sexuelle et la pluralité des genres. «De plus, nous sommes privilégié.e.s de recevoir cette année l’actrice québécoise Debbie Lynch-White, dans le cadre d’une conférence où elle parlera de son parcours, de l’authenticité et de l’importance de vivre selon ses propres règles ! »

Debby Lynch-White



Des soirées et activités festives viendront pimenter la programmation :

• Un été SHOW ! (spectacle gratuit présenté à la plage Foley de Caraquet, dans un décor unique

au coucher du soleil) ;

• La soirée Queer bénaise (soirée sociale, jeux de société, partage de talents, danse, discussions

entre ami.e.s) ;

• Jolene and The Gambler : le country de nos idoles (spectacle à grand déploiement au cours

duquel annie Blanchard et Maxime landry se rencontrent sur scène, au Carrefour de la mer

de Caraquet) ;

• Soirée avec DJ B’UGO (soirée DJ à la Brôkerie) ;

• La présentation de deux documentaires (« Y’a une étoile » mettant en vedette Samuel

LeBlanc, Xavier Gould et la musique d’Angèle Arsenault), ainsi que « À pleine voix » de Saida

Ouchaou-Ozarowski, une heure de conte avec l’artiste drag era et plus encore !

• Drag Brunch (déjeuner haut en couleur et en paillettes, animé par Peach, en compagnie des

drag queens era, Barb Wire, Darling Delight et Tori nylon).

• De multiples autres activités sont prévues pour le plaisir de toustes, dont un café-céramique

et un Rallye sur la Véloroute de la Péninsule acadienne.



Consultez le site Web d’Acadie Love pour découvrir la programmation complète et suivez les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Les billets pour les soirées payantes sont en vente sur le site Web de

la Billetterie accès.

Soyez des nôtres dans le cadre de la 7e édition du Rendez-vous de la Fierté Acadie Love !

INFOS | www.acadielove.ca

facebook.com/acadielove

instagram.com/acadielove

Billets : billetterieacces.ca