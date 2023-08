En juillet, Nana reçoit … Nana et ses danseurs interprètent Car Wash. Marla Deer était All that Jazz!



Manny et Victoire Rockwell au Cabaret Mado

– photo Pascal Forest Marla Deer au Cabaret Mado

– photo Pascal Forest Nana et ses danseurs au Cabaret Mado – photo Pascal Forest

INFOS | http://www.mado.qc.ca/