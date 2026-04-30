Maison Ogier Côtes du Rhône, 2024

Code SAQ : 15337407 / 18,60 $

Un vin rouge à l’image d’un début de printemps : un mélange de soleil puis de fraîcheur, une transition entre le feu de foyer et le barbecue. On a un assemblage de grenache noir et de syrah bio, élevés à Châteuneuf-du-Pape, mais ici, surtout dans des cuves inox. Ça nous donne un savoureux amalgame de fruits noirs et d’épices, de poivre noir. Avec près de 15 % d’alcool, ce n’est surtout pas un vin de piscine. Y a du corps, des tannins, de la chaleur, et en même temps une bonne dose d’acidité bien intégrée. Il demande une bonne grillade aux épices de Montréal, un végéburger garni, ou un plat avec du ketchup maison. Pour bien l’apprécier, en ce moment, je le mettrais 30 minutes au frigo avant de le servir.