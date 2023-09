Les hauts et les bas entourant le lancement du premier magazine érotique féminin — Minx — ont sans aucun doute constitué l’une des belles surprises du printemps 2022. Non seulement nous présentait-on des modèles masculins en gros plan et dans leur plus simple appareil, ce qui est une rareté au petit écran, mais la série se révélait riche en personnages iconiques tout en proposant une incursion extrêmement bien ficelée au cœur des années 70.

Le coup de cœur fut instantané et une seconde saison était considérée comme d’ores et déjà acquise jusqu’à ce que la fusion de WarnerMedia avec Discovery vienne brouiller les cartes et entraine l’annulation de nombreux projets, dont ce petit bijou. Heureusement, la série fut sur le champ récupérée par Starz, permettant ainsi la résolution des nombreuses intrigues laissées en suspens.

La relation professionnelle entre Joyce Prigger (Ophelia Lovibond) et Doug Renetti (Jake Johnson) est-elle rompue à jamais ou le magazine saura-t-il renaitre de ses cendres ? Bambi (Jessica Lowe) se réalisera-t-elle autrement qu’en tant que page centrale ? La sexualité de Shelly Prigger (Lennon Parham) pourra-t-elle s’épanouir en dépit d’un mari plutôt conservateur : la réponse vous surprendra. Richie (Oscar Montoya), le photographe gai du magazine, fera-t-il sa marque ? Tina (Idara Victor) se contentera-t-elle d’un rôle de secrétaire glorifiée ou volera-t-elle de ses propres ailes ?

Les trois premiers épisodes apportent des réponses rapides à plusieurs de ces questions tout en soulevant de nouveaux enjeux. Joyce et Doug forment une nouvelle alliance auprès de Constance Papadopoulos (Elizabeth Perkins), une richissime veuve qui souhaite se lancer dans une nouvelle aventure. La dynamique change donc soudainement alors que Doug réalise qu’il doit dorénavant composer avec deux femmes qui détiennent autant de pouvoir que lui. Il demeure cependant un expert en manigances de toutes sortes, ce qui génère des moments toujours hilarants. C’est notamment le cas d’une soirée de gala épique où se met en place une course effrénée pour dénicher les six bobines de Deep Throat afin de remplacer le film de Disney L’apprenti sorcière (Bedknobs and Broomsticks) reçu par erreur.

La série s’inspire très librement de la publication du magazine Viva, fondé en 1973 par Bob Guccione (Penthouse), et s’inscrit résolument au cœur des mouvements sociaux de libération des mœurs, de même que dans l’effervescence et l’insouciance générale des années 70. Les questions féministes et raciales sont toujours au cœur de la trame narrative, avec cette fois-ci en supplément les tensions suscitées par l’esthétique résolument homoérotique des photographies, qui génère de nombreux fans dans la communauté gaie et avec laquelle la direction du magazine hésite à s’associer. Bref, une nouvelle saison tout aussi captivante que la première !

INFOS | La saison 2 est disponible, en anglais, sur Starz via diverses plateformes. La saison 1 est disponible sur Crave, Super Écran et Starz, en anglais et en français (dans un excellent doublage).