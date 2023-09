Un tribunal nigérian place des dizaines de personnes en détention à la suite d’un mariage homosexuel présumé

Plus de 60 personnes arrêtées la semaine dernière au Nigeria dans le cadre d’un mariage homosexuel présumé, illégal dans le pays, ont été placées en détention provisoire, ont annoncé lundi la police et leur avocat.

Le tribunal a accédé à la demande de détention provisoire de la police à l’issue d’une audience qui s’est tenue lundi dans la ville de Warri, dans l’État du Delta (sud), où les suspects avaient été arrêtés à la suite d’une dénonciation.

«Les suspects ont été présentés au tribunal aujourd’hui et le juge a décidé de les placer en détention provisoire pendant deux semaines», a déclaré la police de l’État du Delta dans un communiqué. Elle n’a pas précisé combien de personnes avaient été placées en détention provisoire, mais la semaine dernière, la police avait déclaré que 67 personnes avaient été arrêtées.

Au Nigeria, comme dans la plupart des régions d’Afrique, l’homosexualité est généralement considérée comme inacceptable, et une loi anti-gai de 2014 est entrée en vigueur malgré la condamnation internationale.

L’avocat de la défense Ochuko Ohimor, qui représente 60 suspects, a déclaré que la prochaine audience aurait lieu le 18 septembre, mais qu’il s’efforçait d’obtenir la libération sous caution des suspects.

Il a chiffré à 69 le nombre total de personnes placées en détention provisoire, ajoutant qu’elles étaient accusées d’avoir célébré un mariage homosexuel.

«Tout ce que nous faisons maintenant, c’est de présenter des demandes de mise en liberté sous caution en leur nom… si la demande est jugée méritoire, le tribunal peut les admettre à la mise en liberté sous caution. La demande de mise en liberté sous caution peut être présentée avant l’expiration de l’ordonnance de placement en détention provisoire de 14 jours», a-t-il déclaré.

La loi anti-gai du pays le plus peuplé d’Afrique prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 14 ans pour les personnes reconnues coupables, et interdit le mariage gay, les relations entre personnes de même sexe et l’adhésion à des groupes de défense des droits des homosexuels.