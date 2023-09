Harlan Coben’s Shelter, Manoir glauque et sueurs froides!

Mickey Bolitar emménage chez sa tante dans la très paisible ville de Kasselton, au New Jersey, afin de faire le deuil de son père, décédé dans un accident de voiture. L’aspect en apparence ennuyeux de la petite localité se révèle cependant trompeur puisque disparitions, meurtres et traquenards en tout genre semblent en constituer le pain quotidien!

Shelter (À découvert) est basé sur le premier d’une série de trois romans écrits par le romancier à succès Harlan Coben. Celui-ci se spécialise dans le thriller policier et connait un tel succès que les droits de la moitié de ses 34 romans ont déjà été acquis par Netflix. Prime Video a cependant conclu un accord pour la série Mickey Bolitar, mettant en scène de jeunes adultes pris au piège d’un labyrinthe de complots et de sinistres intrigues. Le récit débute en trombe alors que le jeune Mickey (Jaden Michael) assiste impuissant à la mort de son père au cours d’un accident de la route. Quelques mois plus tard, il se retrouve chez sa tante Shira (Constance Zimmer) dans la ville qui a vu naitre son père et dans l’attente que sa mère dépressive lui revienne.

Dès son arrivée à l’école secondaire, il se noue d’amitié avec une jeune fille, Ashley Kent (Samantha Bugliaro), qui disparait sans laisser de traces. Il est ensuite abordé par une vieille femme, surnommée la Chauve-souris, qui lui souffle que son père est toujours en vie. À tout cela s’ajoute une série de meurtres, un tatouage insolite, un manoir inquiétant, la disparition d’un jeune garçon il y a 27 ans (le même jour qu’Ashley) et, pour couronner le tout, un boucher nazi qui se serait échappé d’un camp de concentration, en 1945, et serait toujours vivant! Bref, une rentrée scolaire quelque peu échevelée. Il peut heureusement compter sur deux amis qui l’épaulent dans son enquête : Spoon (Adrian Greensmith) et Ema (Abby Corrigan). Le premier est un jeune pirate informatique ainsi qu’un fanatique de comédie musicale alors que la seconde est une artiste marginale qui tente de passer inaperçue tout en se languissant pour l’une de ses copines de classe. Chaque épisode enchaine les rebondissements, de même que les fausses pistes, que ce soit au niveau de l’intrigue principale que des motivations des personnages. À titre d’exemple, dès le départ, on présente une tension très vive entre Shira et l’épouse du shérif et on pourrait croire que les deux femmes se jalousent l’affection de l’officier de police. Mais ce qui fait palpiter le cœur de ces dernières se révèle tout autre…

Le père de Mickey est-il toujours vivant et si oui, pourquoi a-t-on simulé sa mort? Quel lien cet événement peut-il y avoir avec la disparition d’un enfant il y a près de 30 ans? Quels mobiles se cachent derrière les interventions de la Chauve-souris et en quoi l’existence d’un tueur des camps de concentration est-elle liée à toute cette intrigue? La série manœuvre bien un écheveau d’intrigues alambiquées et bien que certaines ficelles soient parfois très grosses, le scénario développé par Harlan et Charlotte Coben suscite toujours l’intérêt non seulement par l’intermédiaire d’une galerie de personnages plus complexes qu’il n’y parait tout d’abord, mais également par l’inclusion d’intrigues parallèles captivantes.

C’est notamment le cas d’une production scolaire du Phantom of the Opera où le jock de l’école réalise que la metteuse en scène a décidé d’inverser les genres des deux rôles principaux et qu’il doit interpréter le rôle de Christine, la jeune fille en détresse, alors même que Spoon conserve celui de l’amoureux transi. Inutile de dire qu’on attend leurs scènes communes avec grande impatience.

La série Harlan Coben’s Shelter (À découvert) est présentée sur Prime TV, en anglais et dans un très bon doublage français.

INFOS | Harlan Coben’s Shelter – Bande-annonce originale