THE MIRROR, l’ambitieuse création Gravity & Other Myths, à la TOHU et au Diamant

L’année 2024 à la TOHU s’ouvre avec le grand retour de la troupe australienne Gravity & Other Myths, après un passage spectaculaire dans la métropole cet été avec son éblouissant The Pulse présenté à guichet fermé ! Du 21 février au 3 mars prochain, la compagnie d’exception offrira aux Montréalais et aux Montréalaises THE MIRROR, une création ambitieuse, tant physiquement que conceptuellement.



Explorant la notion de divertissement à travers le langage du cirque contemporain, THE MIRROR s’interroge sur ce que l’être humain moderne trouve distrayant. Que voulons-nous montrer au monde et est-ce quelque chose que les autres souhaitent voir ? Que signifie l’authenticité à l’ère des écrans omniprésents et de la présentation continuelle de soi ?

Gravity & Other Myths – The Mirror / photo Andy Phillipson

Dans ce spectacle de nouveau mis en scène par Darcy Grant, membre fondateur de la prestigieuse troupe australienne Circa, la danse et l’acrobatie de haut niveau se déploient dans un espace au design contemporain innovant, avec un mur DEL, diverses caméras et perches à autoportrait. Profondément expressifs et fougueux, accompagnés de remarquables compositions électroniques et mashups pop du musicien Ekrem Eli Phoenix, à qui l’on doit aussi la musique de The Pulse, les artistes de Gravity & Other Myths se lancent ainsi avec audace à la recherche du « vrai » soi.



« The Mirror est un incontournable de la saison culturelle hivernale. L’électricité entre les artistes est palpable dans ce spectacle sexy qui propulse Gravity & Other Myths dans une dimension où la séduction s’entremêle à l’audace acrobatique. La troupe a toujours subjugué le public lors de ses précédentes performances, et je peux vous assurer que The Mirror ne fera pas exception. », confie Stéphane Lavoie, directeur général et de la programmation de la TOHU.



Gravity & Other Myths – The Mirror / photo Andy Phillipson

Gravity & Other Myths fera escale au théâtre Le Diamant à Québec du 8 au 10 février, avant de prendre d’assaut la scène de la TOHU du 21 février au 3 mars avec The Mirror.

Gravity & Other Myths – The Mirror / photo Denis Koone

Interprété par Emily Gare, Hamish McCourty, Isabel Estrella, Jordan Hart, Joshua Strachan, Lewis Rankin, Maya Tregonning, Megan Giesbrecht et Megan Drury (chanteuse) / Metteur en scène Darcy Grant Metteuse en scène associée Jascha Boyce Concepteur des décors et de l’éclairage Matt Adey Concepteur associé Lachlan Binns Compositeur Ekrem Eli Phoenix Conception sonore Mik La Vage Conception des costumes Renate Henschke Ensemble Martin Schreiber, Simon McClure, Lisa Goldsworthy, Lewis Rankin, Dylan Phillips, Emily Gare, Jascha Boyce, Lachlan Binns, Maya Tregonning, Ekrem Eli Phoenix



