J’ai essayé le tantrisme!

Depuis des années j’entends parler du tantrisme, sans trop savoir ce que c’est vraiment. Et quand je demande aux gens ce que c’est, ils sont incapables de me répondre. Je suis donc allé à la rencontre d’André, Alain, et Marc qui organisent l’événement «Érotisme Au MaXculin» pour une séance et qu’ils répondent à mes questions.

La question que tout le monde des pose… Quelle est la base du tantrisme ou c’est quoi le tantrisme en fait ?

MARC : En premier lieu, c’est une philosophie de vie. Ici, en Occident, on a surtout récupéré la dimension sexuelle. Mais le tantrisme c’est une façon de vivre, de comprendre que tout est une expérience.

ANDRÉ : Donc, on a une façon de vivre les expériences, la vivre de façon plus positive. De savoir aussi que le plaisir est source pour guérir certaines blessures émotionnelles.

ALAIN : Nous, on travaille plus au niveau de l’énergie érotique puis d ‘apprendre à prolonger le plaisir. Et ainsi à pouvoir se connecter avec soi-même et avec son ou sa partenaire.

Comment vous en êtes venu à vouloir pratiquer le tantrisme ?

MARC : On a vécu l’expérience un peu comme toi. Pour ma part, ç’a été révélateur. Je suis sorti de ma première expérience en me disant : «Je ne sais absolument pas ce qui s’est passé, mais j’en veux encore. » J’ai par la suite fait une formation au niveau du massage énergétique tantrique. Ce fut ma porte d’entrée au tantrisme.

ANDRÉ : Moi aussi, ça fait déjà 25 ans que j’ai découvert ça. J’ai pris un atelier par curiosité, puis j’en ai pris un deuxième. Puis j’ai découvert tout ce que ça m’apportait personnellement, aussi bien sur le plan érotique que sur le plan émotionnel et spirituel. Puis, je suis allé chercher de la formation de plus en plus poussée. J’ai fondé une association de tantrisme au Mexique, il y a une dizaine d’années. Puis de retour ici au Québec, c’est après avoir rencontré Marc, qu’on a décidé ensemble, avec Alain et quelques autres, d’offrir ça aux hommes québécois.

ALAIN : C’est arrivé dans ma vie, dernièrement, ça fait peut-être deux, trois ans que je suis un peu dans cette de dynamique, de nouvelles énergies sexuelles. Parce qu’il faut comprendre qu’une vie sexuelle, entre 20 ans, 30 ans, c’est youpi, on veut tout savoir, on veut tout apprendre. Mais à un moment donné, on dirait qu’on a tout essayé, puis on est rendu ailleurs. Puis, par une personne qui me donnait une formation de massage tantrique. J’ai adoré ça. Puis j’ai dit : «Écoute, il faut que j’approfondisse et voir jusqu’où ça peut m’amener» .

Vous avez un événement que vous organisez à Montréal qui est axé sur le tantrisme. Du coup, est-ce que vous pouvez en parler un peu plus ?

ALAIN : L’événement qu’on offre en juin, le 8, 9 juin, c’est deux jours complets, de 8h30 le matin jusqu’à 19h, 19h30 le soir, une activité après l’autre. Il y a différentes activités. Ça permet aux gens de vivre une expérience qui est unique, que chacun va vivre sa propre expérience. Ça se fait dans une sphère de plaisir. Il faut avoir du plaisir à faire son expérience. Il y a certaines règles pour permettre d’assurer une sécurité émotionnelle et physique. Mais sinon, on est là pour avoir du plaisir ensemble, découvrir cette énergie-là et utiliser au maximum cette énergie-là dans l’expérience du moment présent.

ANDRÉ : C’est un peu comme quand on apprend à danser. Un, deux, trois, tchat, tchat, tchat. Ça va être ça, mais à un moment donné, on va oublier la technique, on va oublier même le compter, puis on va suivre dans le rythme de la musique pour danser, par exemple, le tchat, tchat, tchat. C’est la même chose au niveau des rencontres érotiques avec soi-même ou avec un ou une partenaire. À ce moment-là, les techniques qu’on apprend, on les intègre dans notre rencontre érotique, puis ça devient une seconde nature. Même les techniques de respiration, mais on peut les intégrer dans le plaisir d’avoir une rencontre avec l’autre.

MARC : C’est ouvert aux hommes, à tous les hommes, peu importe leur orientation sexuelle ou leur genre, entre 18 et 99 ans.

INFOS | Vous pouvez découvrir plus d’infos sur le site https://www.erotismeaumaxculin.com