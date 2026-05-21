Stéphane Vachon retrouve la glace et l’esprit des Gay Games à Valence 

Ancien compétiteur revenu au patinage artistique après plus de 15 ans d’absence, Stéphane Vachon participera aux Gay Games de Valence en juin. Entraîneur, podcasteur et conférencier engagé auprès de la communauté LGBTQ+, il voit ce retour à la compétition comme un moment profondément personnel. Après avoir quitté le sport à cause de l’homophobie vécue durant sa jeunesse, il retrouve aujourd’hui la glace avec une nouvelle perspective, accompagné de son mari et de leur fils. Dans cette entrevue, il revient sur l’importance des Gay Games, l’évolution du milieu du patinage artistique et le message qu’il souhaite transmettre aux jeunes LGBTQ+.

Tu participeras bientôt aux Gay Games de Valence. Qu’est-ce que ça représente pour toi d’y retourner après toutes ces années ?

Stéphane Vachon : Je suis retourné au patinage artistique après plus de 15 ans d’absence. Ça fait bientôt deux ans que j’ai recommencé. La raison est assez simple : mon petit garçon, qu’on a adopté mon mari et moi, m’a demandé d’aller patiner dehors avec lui. Dès que j’ai remis les pieds sur la glace, j’ai ressenti les mêmes frissons qu’avant. En plus, j’ai reçu un diagnostic de fibromyalgie il y a deux ans. Je sais que ça ne va pas s’améliorer avec le temps, alors je me suis dit : avant qu’il soit trop tard, je veux vraiment retourner sur la glace. Et sachant que les Gay Games approchaient, c’était l’occasion parfaite.

Tu dis que les Gay Games ont marqué un tournant dans ta vie. Pourquoi ?

Stéphane Vachon : Quand j’ai participé aux Gay Games pour la première fois, je venais tout juste de faire mon coming out, en 1994. Je n’étais pas encore pleinement à l’aise avec qui j’étais. À cette époque, j’entraînais en Alberta, dans un milieu très homophobe. On pouvait littéralement perdre notre emploi à cause de ça. Quand on m’a offert ce travail-là, on m’a demandé si j’avais une blonde. On me faisait comprendre qu’il fallait cacher qui j’étais.

Puis j’ai entendu parler des Gay Games. Je me suis renseigné, je suis revenu à Montréal pour m’entraîner davantage et je suis finalement parti avec l’équipe de Montréal. Je me souviens encore de mon entrée dans le stade entouré de milliers de personnes comme moi.

J’étais dans la vingtaine et ce sentiment-là a été incroyable. J’ai très hâte de revivre ça.

Qu’est-ce que ces événements changent concrètement pour les athlètes LGBTQ+ ?

Stéphane Vachon : Le sentiment d’appartenance que j’ai vécu là-bas m’a donné un énorme boost. Patiner, entouré de gens qui vivaient des réalités semblables aux miennes, m’a aidé à m’accepter davantage et à prendre ma place dans la communauté. Aux Gay Games de New York, j’avais gagné des médailles et les gens venaient me parler. Tout le monde voulait savoir quel sport je pratiquais. Ce fut une expérience tellement humaine et chaleureuse. J’y étais avec des amis d’Edmonton et ça reste un souvenir que je vais garder toute ma vie.

Est-ce que le milieu du patinage artistique est devenu plus inclusif depuis tes débuts ?

Stéphane Vachon : Au Canada, les choses ont évolué. Depuis 2022, les couples de même sexe peuvent compétitionner ici. Ça demeure limité à l’international, mais au moins il y a une ouverture. Cela dit, le sport reste extrêmement stéréotypé. On entend encore des commentateurs parler du fait qu’un couple doit avoir l’air amoureux pour obtenir de meilleurs points. Même certains entraîneurs poussent cette idée-là de connexion romantique obligatoire entre les partenaires. À l’international, je trouve que ça n’a pas beaucoup bougé.

Tu as déjà dû cacher certaines choses pour pouvoir patiner ?

Stéphane Vachon : Oui. Quand je suis allé aux Gay Games à New York, j’avais un partenaire de Montréal et on se cachait dans l’aréna à six heures du matin pour pratiquer ensemble. Dès que quelqu’un entrait dans la patinoire, on se séparait immédiatement pour ne pas attirer l’attention. Aujourd’hui, au moins, si j’avais un partenaire masculin, je pourrais probablement m’entraîner dans un club sans avoir peur de me faire expulser ou de subir de l’homophobie.

Qu’attends-tu le plus des Jeux de Valence ?

Stéphane Vachon : Cette fois-ci, ce sera complètement différent parce que je vais vivre ça avec mon mari et notre garçon. Ils seront là aux cérémonies d’ouverture. On a même commandé le kit de l’équipe de Montréal ensemble. Juste ça, c’est déjà extraordinaire pour moi. Je me suis inscrit dans quatre catégories parce que je voulais profiter de l’expérience au maximum.

Tu présentes aussi un programme très personnel ?

Stéphane Vachon : Oui. Je fais notamment un numéro dans la catégorie Spotlight, qui est plus axée sur le divertissement et la narration. Mon programme raconte mon histoire, de mon coming out jusqu’à aujourd’hui. On entend même ma voix dans le montage musical. Je vais aussi patiner en couple avec un homme de 73 ans qui a commencé le patinage à 49 ans et qui a participé à presque tous les Gay Games depuis l’Australie. Son partenaire ne pouvait pas être là cette année, alors il m’a proposé de participer avec lui. C’est vraiment l’esprit des Gay Games : le plaisir de partager cette expérience ensemble.

Quel message aimerais-tu transmettre aux jeunes LGBTQ+ qui rêvent de faire du patinage artistique ?

Stéphane Vachon : J’ai arrêté le patinage assez jeune. Ma dernière compétition amateur remonte à mes 17 ans parce que je vivais énormément d’homophobie : des insultes, des menaces physiques, de l’abus psychologique. Même après, je surveillais constamment ma posture, mes gestes, la façon dont je bougeais mes mains. Je n’ai jamais vraiment pu être moi-même avant d’arriver aux Gay Games. Alors ce que je dirais aux jeunes aujourd’hui, c’est : soyez vous-mêmes tout de suite. Vous allez être plus heureux, mais aussi meilleurs dans votre sport, parce que vous n’aurez plus à cacher une partie de vous-mêmes.

Pour voir la vidéo de l’entrevue, visitez le site web de Fugues ou le canal Youtube au

https://www.youtube.com

INFOS | Les Gay Games de Valence, du 27 juin au 4 juillet 2026

www.gaygamesvalencia2026.com

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