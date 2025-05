Un weekend pour célébrer le tantra entre hommes

Une fin de semaine en nature vous offre la chance de découvrir le rite tantrique puissant d’activation de l’énergie sexuelle et spirituelle dans le corps. Vous êtes invité à une rencontre profonde avec vous-même pour rallumer votre flamme sacrée dans un parcours parsemé de rites à la fois tantrique et chamanique. La retraite CÉLÉBREZ LE TANTRA ENTRE HOMMES s’adressent à TOUS LES HOMMES de 18 ans et plus, peu importe votre orientation sexuelle, votre âge, votre situation amoureuse, etc.

Ce parcours se vivra à travers des rites, des méditations, des techniques énergétiques et le travail rituel de vivre qui permettront d’atteindre des états puissants de libération et d’activation de votre pouvoir intérieur. Les expériences proposées vous permettront de reprendre contact avec la source de vie qui est à la base de l’énergie sexuelle, de faire vibrer le corps dans des niveaux d’énergie encore inconnus et de libérer une joie profonde qui s’unît avec l’amour au centre de l’être, ce qu’on appelle la voie de l’extase.

Vous souhaitez venir avec votre partenaire amoureux? Vous êtes les bienvenus! Avec un ami? Pourquoi pas! Vous êtes célibataire et souhaitez simplement participer à la retraite?

Il y a de la place pour vous aussi!

Le massage tantrique cachemirien, une pratique à la fois structurée, méditative et profondément libératrice. Pensée pour vous reconnecter à votre corps et à votre énergie, cette retraite propose un cadre sécurisant et respectueux, sans aucune connotation sexuelle explicite.

Au programme : postures variées, respiration consciente, activation de la kundalini et exploration du corps énergétique. Ce massage progressif ouvre la voie à une circulation fluide du prana, à l’éveil des sens et, parfois, à des états d’extase énergétique. Vous apprendrez les bases du massage tantrique, la structure énergétique du corps, les zones de circulation du souffle vital, et vivrez des pratiques puissantes : méditations actives, massages fusionnels, respirations profondes. Une immersion sensorielle pour harmoniser les polarités, éveiller la conscience et cultiver une sexualité plus libre et inspirée.

Votre guide Martin Bilodeau est auteur et conférencier international, enseignant de la philosophie bouddhiste, professeur de yoga (Hatha et Kundalini), de méditation et de tantra, sous toutes leurs formes. Il dispense des ateliers de tantra à travers le monde en français et en anglais pour répondre à ce qu’il nomme nos 4 grandes urgences : placer l’amour au centre de nos vies, nous aimer tel que nous sommes, initier de l’authenticité dans nos relations amoureuses et réconcilier notre sexualité à notre spiritualité. C’est avec beaucoup de fougue, d’authenticité et d’amour qu’il partage ses enseignements.

La retraite se déroule en continu toute la fin de semaine. La programmation débute le vendredi avec l’accueil qui se fait à partir de 17h, un repas servi à 18h30 et la première pratique à 20h et se termine le dimanche vers 13h. Un horaire détaillé sera remis sur place.

INFOS | CÉLÉBREZ LE TANTRA ENTRE HOMMES, les 4, 5 et 6 juillet 2025 au

COUVENT VAL-MORIN, 2043, chemin de la Gare, Val-Morin, J0T 2R0

TARIFS : 665 $ par personne, en occupation double, plus les taxes applicables, inclut l’animation de la retraite, l’hébergement en occupation double et 6 repas gastronomiques préparés par un chef inspiré.

Accès au site situé en pleine nature et en bordure d’un lac et avec un accès facile

à 16 hectares pour des marches méditatives.

INSCRIPTIONS : https://terrestantriques.com