Cet automne, offrez-vous une pause bien méritée dans un spa

Rituels sacrés et synonymes de détente et d’évasion, les spas se sont développés à une cadence soutenue ces dernières années au Québec et sont devenus une source de bien-être, des destinations pour se faire dorloter et décrocher. L’automne et ses couleurs est une période idéale pour profiter de ces lieux d’exception. Nous avons sélectionné pour vous une douzaine de spas nordiques ou scandinaves à (re)découvrir si ce n’est pas déjà fait.



Ce qui caractérise les spas dits nordiques ou scandinaves, c’est l’expérience thermale qui repose sur un rituel de détente alternant le chaud et le froid, suivi d’une période de relaxation profonde. En deux ou trois heures, une expérience thermale permet de diminuer le stress et de raviver le corps et l’esprit. Praticable douze mois par année, beau temps, mauvais temps, l’expérience thermale contribue notamment à éliminer les toxines, à relaxer la musculature, à améliorer la qualité du sommeil et à fortifier le système immunitaire. Se ressourcer dans des lieux d’exception, en fusion avec la nature et ses éléments, c’est ce qu’on vous propose dans cette visite d’une dizaine de lieux…



Yves Lafontaine, Chantal Cyr et Karl Mayer

Montréal



Bota Bota, spa sur l’eau

Aménagé sur un ancien traversier, long de 175 pieds, amarré aux Quais du Vieux-Port de Montréal, le Bota Bota. Offre une expérience totalement unique. Le Bota Bota met de l’avant les bienfaits que procure le circuit d’eau de l’expérience thermale. C’est un moment qu’on s’offre à soi, pour être connecté à son corps. Différentes installations design de détente sont aménagées tout près, sur la terre ferme. Vous y trouverez les traditionnels bains, pour une expérience thermique, mais aussi des salles conçues spécifiquement pour offrir divers soins du corps et du visage, de même que les traditionnels massages. Vous y vivrez une expérience hors du commun, avec une vue imprenable sur la ville, le Vieux Port et le fleuve Saint-Laurent.

INFOS | https://botabota.ca

Bota Bota

• • •

Estrie

BALNEA spa + réserve thermale

Juché à flanc de montagne, BALNEA spa surplombe une réserve naturelle d’une beauté à couper le souffle et propose un concept qui va au-delà du traditionnel spa nordique. En plus des bains, des massages traditionnels et des soins esthétiques, l’établissement offre un véritable environnement de détente et de volupté avec des séances de yoga, des sessions d’harmonisation des chakras, des exfoliations (comme celle au Gotu kola ou celle au moût de raisin et miel de lavande), des soins inspirés des quatre coins du monde pour le visage, les pieds et les mains et des massages pour tous les goûts dont le «Stone thérapie Feu et glace», un massage thermique aux pierres volcaniques et aux pierres de marbre. Ajoutez à cela une randonnée de groupe, puis une table au restaurant LUMAMI pour une expérience de fine cuisine santé. Véritable icône des spas au Québec, ce lieu réinvente l’art de la détente en usant d’une créativité peu commune.

INFOS | https://www.balnea.ca

BALNEA



Strom Spa Nordique de Sherbrooke

Les installations du Strom Spa Nordique sont modernes et superbes. Le choix de matériaux bruts et nobles, l’épuration des lignes, la cohésion entre la forme et l’usage caractérisent ce spa nordique situé à proximité du centre-ville de Sherbrooke, en bordure du lac des Nations. Tout dans ce lieu favorise le ressourcement du corps et de l’esprit. On propose deux bains chauds à remous, bordés de pierres et de végétation, un sauna sec et un sauna à vapeur d’eucalyptus ainsi que des bassins et chutes d’eau froide pour compléter l’expérience d’hydrothérapie. Partout sur le site, on retrouve d’invitantes aires de repos tant intérieures qu’extérieures. Hamacs aux abords de la rivière, chaises suspendues, pièces de détente offrant matelas, coussins et couvertures. Vous aurez envie de vous arrêter un peu partout sur le site pour lire ou vous assoupir. Mentionnons la salle noire “Nat” qui rend hommage à la nuit. On s’y détend sur des lits de marbre noir chaud, sous une reproduction de ciel étoilé. Magique!

INFOS | https://www.stromspa.com



Spa des chutes de Bolton

Comme son nom l’indique, Le Spa des chutes de Bolton se trouve au pied d’une chute naturelle située sur la rivière Missisquoi, à Bolton-Est. Outre l’agréable trame sonore de l’eau qui coule, l’endroit propose une expérience complète avec saunas finlandais, yourtes de relaxation, bain vapeur à l’eucalyptus, piscine et spas extérieurs. Découvrez aussi le JOKI Sauna, un sauna de bois qui se trouve dans un bâtiment vitré installé sur un cap rocheux, qui offre une ambiance de détente sans pareil et l’impression d’être au centre de la nature. Le spa vous offre divers massages classiques, mais aussi des massages ciblés, comme le massage capillaire, le massage aux pierres chaudes ou aux balles de sel et le massage kobido, qui allie bambous, serviettes chaudes et pierres de quartz.

INFOS | https://www.spabolton.com

Spa des chutes de Bolton

• • •



Région de Québec

Sibéria Station Spa

Situé à Lac-Beauport, à deux pas de Québec, le Sibéria est à la fois un spa nordique offrant des services de massothérapie, mais aussi un café, qui met en valeur son environnement — la forêt et le calme — et offre une connexion ultime avec la nature, avec votre essence profonde. L’expérience Sibéria s’inspire du concept scandinave de détente inoubliable, qui alterne le chaud, le froid et le repos afin de vous amener à une détente profonde. Au Sibéria, le temps n’existe plus, l’existence est légère. Un répit bienvenu dans la tourmente quotidienne, une pause méritée, un moment de profonde détente, tout près de la ville, loin du bruit.

INFOS | https:siberiaspa.com

• • •

Montégérie



Förena Cité Thermale

Forëna Cité Thermale est le plus récent spa de la grande région de Montréal. Il a ouvert ses portes juste avant la pandémie au pied du Mont Saint-Bruno. On y propose une expérience de bains nordiques inspirée des lagons bleus d’Islande et des saunas traditionnels de l’Allemagne et de la Russie. Ce vaste spa ultra moderne en pleine forêt offre un décor grandiose, en plus des rituels complets de thermothérapie, des soins esthétiques et de massothérapie. Avec le parc national du Mont-Saint-Bruno et ses couleurs époustouflantes en arrière-plan, la cité thermale sera particulièrement resplendissante durant l’automne. Ses installations modernes proposent un parcours thermal complet et il est même possible de suivre de brefs ateliers sur des méditations et des étirements sensoriels. Sur place, il est aussi possible de déguster un délicieux repas au restaurant mené par la cheffe Karina Morel-Maltauro. Cette dernière concocte à chaque saison de nouveaux menus s’inspirant de ses voyages, avec des produits du terroir québécois.

INFOS | https://www.forena.ca

• • •

Laurentides



Polar Bear’s Club

À Piedmont, le Polar Bear’s Club propose non moins de quatre accès à une petite rivière, cinq bains à remous extérieurs, deux chutes, deux saunas vapeur et autant à chaleur sèche, deux piscines extérieures et de nombreuses aires de détente. L’établissement offre également une vaste gamme de massages et de soins esthétiques, voire de l’hébergement, le tout dans un décor enchanteur. Achalandé les fins de semaine, il revêt une ambiance feutrée la semaine ou en soirée.

INFOS | https://polarbearsclub.ca



Amerispa Spa Nordique Morin-Heights

Blotti au sein d’une forêt des Laurentides, l’Amerispa Spa Nordique Morin-Heights offre le luxe en pleine nature: saunas finlandais, bain vapeur, tourbillons, bain d’eau froide, chute thermale, piscine, solarium, ainsi que deux terrasses menant à une rivière bucolique. On peut également s’offrir un massage en pleine nature, seul ou à deux, sous des gazebos extérieurs conçus à cet effet. Outre le massage sous la pluie, qui vaut le détour, pourquoi ne pas essayer l’enveloppement Exilir cidre de glace et l’exfoliation moussante au thé du Labrador, parmi les soins offerts.

INFOS | http://www.amerispa.ca



Scandinave Spa Mont-Tremblant

Rénové et agrandi en 2019 pour ses 20 ans, le Scandinave Spa Mont-Tremblant propose l’expérience traditionnelle des bains scandinaves en pleine nature. Commencez par la chaleur avec les bains vapeur à l’eucalyptus, les saunas secs finlandais, les chutes thermales ou les bains chauds à remous. Puis pour le froid, direction la rivière, les chutes nordiques, les bassins froids ou les douches fraîches. Et pour un cycle complet, repos dans le solarium ou le très enivrant pavillon zéro gravité. En automne (et même en hiver), l’endroit est particulièrement féérique et se prélasser au bord d’un des foyers extérieurs lors de froides journées est une heureuse combinaison de « détente » et de « bienfaits ». Un chalet en bois rond permet aux invités de prendre une pause ou de manger une bouchée au bord du foyer, et les salles de massage sont aménagées comme des mini-chalets dans les arbres. Détente et dépaysement garantis!

INFOS | https://www.scandinave.com

Scandinave Spa Mont-Tremblant

• • •

Outaouais



Nordik Spa-Nature

Situé à Chelsea aux abords du parc de la Gatineau (à 10 minutes d’Ottawa), le Nordik Spa-Nature est un havre de détente. Avec 10 bassins extérieurs, 9 saunas, aires de détente intérieures et extérieures, restaurants, lounge et Biërgarden avec terrasses, le Nordik Spa-Nature est le plus grand spa en Amérique du Nord. L’oasis intérieure et extérieure de style scandinave, qui met l’accent sur les bienfaits de la thermothérapie, offre des bains chauds et froids, différents types de saunas ainsi que des espaces de détente. Ajoutez à cela un traitement de spa traditionnel, comme un massage ou un soin du visage, ou essayez une expérience unique comme le traitement Källa (le seul bassin flottant d’eau salée en Amérique) ou l’Aufguss (un rituel allemand de vaporisation enrichie). Mais aussi, s’y trouvent plusieurs aires de détente originales, dont une yourte authentique, une salle entièrement plongée dans le noir et plusieurs ronds de feu. C’est de là qu’on peut profiter de la vue et s’immerger en pleine nature.

INFOS | https://chelsea.lenordik.com

Nordik Spa-Nature

À vous maintenant de faire un choix. Rappelez-vous également que certains établissements offrent un accès aux bains, des soins à la pièce, des services de restauration et d’hébergement.



Visitez le site de l’Association des spas du Québec https://spaexcellence.ca