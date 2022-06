Réinventer l’art de la détente

Qu’il s’agisse d’un ressourcement de quelques heures ou d’une escapade d’une journée, BALNEA spa + réserve thermale vous offre une immersion dans une nature exceptionnelle sur le plus vaste domaine Spa au Québec.



L’eau est la ressource première du spa et nous faisons tout en son pouvoir pour la protéger tout en faisant bénéficier nos invités de la pureté et de la douceur de celle-ci et du bonheur qu’elle procure.

Comme vous le savez peut-être, BALNEA spa + réserve thermale est situé au cœur d’une forêt protégée, soit le Domaine naturel du Lac Gale. Il s’agit d’un espace nature de 370 acres, incluant 22 km de sentiers, où l’on découvre une variété faunique rare et une flore diversifiée dont certaines espèces menacées, de magnifiques points de vue et un lac d’une grande pureté. La quiétude des lieux est une de ses premières richesses, que nous désirons et devons protéger.



Nous savons tous aujourd’hui que l’accès à la nature est directement lié au maintien de notre santé mentale et physique. Par contre, qui dit accès à la nature, ne veut pas nécessairement dire sports à haute performance, exubérance cacophonique, rencontres de groupes, compétitions de vitesse etc. L’accès à la nature, c’est aussi une invitation à ralentir, à se retrouver avec soi-même, à connecter avec les sons et le silence de la forêt. Pour trouver et entretenir notre paix intérieure, la voie de la nature pure est un grand facilitateur pour atteindre celle-ci.



Relaxer avec comme toile de fond cette vue spectaculaire, c’est un peu comme si vous n’aviez pas vraiment quitté les sentiers. L’expérience thermale propose une détente musculaire profonde en trois étapes : la sudation par la chaleur dans l’un des saunas, bains turcs ou bains à remous, suivi de l’immersion dans l’eau glacée quelques secondes, puis enfin, le repos dans une des nombreuses aires de détente. Le calme de la nature, le feu de foyer qui crépite, le menu gastronomique, tous les éléments se marient pour passer un doux moment après l’effort. Afin de récupérer plus rapidement et de soulager vos muscles endoloris, expérimentez l’un des nombreux soins offerts par des thérapeutes professionnels, allant du massage de détente, au sportif en passant par les différents soins esthétiques. BALNEA est l’endroit tout indiqué pour un combo rando/détente sous le signe du bien-être.



Les stations du Sommet

Tout juste à l’extérieur du bâtiment principal, ces stations surplombent la réserve et offrent une vue imprenable sur le paysage. De là, on accède facilement à toutes les installations athermales et au lac qui vous attend pour une baignade rafraîchissante.



Les stations de la Vallée

Toutes nouvelles de cette année, ces stations d’inspiration méditerranéenne sont charmantes à souhait. Sous forme de petites tentes pour deux, elles offrent une belle intimité puisqu’elles sont situées en demi-lune sur la réserve. Elles sont au centre de tout et à quelques pas du lac.



Les stations du Lac

Idéales pour les amateurs de nature et de baignade en eau libre, les stations du lac sont situées tout en bas de la réserve, aux abords du lac Gale, afin d’offrir une expérience en symbiose avec la faune de la rive, et bien sûr d’un accès hyper rapide au lac.



Il était grand temps que nous profitions de l’été et que nous respirions la liberté. Il était grand temps que nous prenions soin de nous, de nos corps tendus, mais aussi de nos anxiétés parfois envahissantes. Il était grand temps de retrouver un peu de normalité. Renouer avec la nature, les éléments, l’eau, l’air frais, la végétation et la lumière réconfortante, tout nous ramène à l’essentiel des choses : se sentir bien, peu importe ce qui se passe dans le quotidien. Réservez votre accès dès maintenant, il ne reste plus qu’à trouver avec qui vous partagerez cette détente bien méritée !



INFOS | BALNÉA spa + réserve thermale

319, Chemin du Lac Gale, Bromont, Sans frais : 1 866 734-2110. Téléphone : 450 534-0604

www.balnea.ca