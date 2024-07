Au Cameroun, où l’homosexualité est réprimée, la fille du président fait son coming out

“Brenda Biya, fille du président camerounais Paul Biya, a créé une onde de choc en révélant publiquement sa relation amoureuse avec une autre femme”, annonce le site d’information camerounais Africapresse.

Dimanche 30 juin, la jeune femme, âgée de 26 ans, a publié une photo sur son compte Instagram la montrant en train d’embrasser sa compagne, la mannequin brésilienne Layyons Valença. La publication est accompagnée de cette légende : “PS : je suis folle de toi et je veux que tout le monde le sache.”

Brenda Biya affichait depuis plusieurs mois sa proximité avec Valença, suscitant les rumeurs sur son orientation sexuelle. Cette publication semble marquer son coming out.

Mais “le Cameroun reste un pays où l’homosexualité est sévèrement réprimée”, rappelle Africapresse. Le Code pénal prévoit une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 200 000 francs CFA (450$can environ) d’amende pour les rapports sexuels entre personnes de même sexe. Dès lors, cette prise de parole de la fille du chef de l’État “met en lumière les contradictions du système”.

Ouvrir le débat

“Dans l’opinion publique, les réactions sont très polarisées, entre soutien et condamnation”, affirme le diffuseur public allemand Deutsche Welle, qui décrit le Cameroun comme une “société très conservatrice sur les questions de morale et de valeurs familiales”.

Certains militants de la cause LGBTQI ont salué le courage de Brenda Biya, espérant qu’il s’agisse du prélude à une dépénalisation de l’homosexualité : c’est notamment le cas de l’avocate Alice Nkom et de la personnalité médiatique transgenre Shakiro, aujourd’hui exilée loin du Cameroun. Interrogé par la Deutsche Welle, le défenseur des droits des homosexuels Hamlet Nkwain explique :

“Je ne pense pas que son coming out sur les réseaux sociaux conduira directement à une dépénalisation de l’homosexualité, mais je crois que cela ouvrira la porte à de nouveaux débats.”

D’autres messages sont bien plus hostiles. Aux critiques outrancières souvent motivées par la religion se mêlent des commentaires qui dénigrent le train de vie dispendieux de Brenda Biya et la trivialité de cette polémique comparée aux problèmes quotidiens des Camerounais. Installée en Suisse, Brenda Biya s’est lancée dans une carrière de rappeuse sous le pseudonyme de King Nasty. En 2016, le site Africa Intelligence affirmait que son utilisation des réseaux sociaux faisait “cauchemarder ses chers parents”. Encore jeune fille, elle s’était affichée en train de “fumer d’improbables substances” ou dévoilant des frais de taxi de plusieurs centaines de dollars.

“Le coming out de Brenda Biya suscite un débat national et international. En dépit des risques personnels et sociaux, son acte représente une prise de position forte contre la répression des droits des homosexuels au Cameroun. Reste à voir si cette révélation influencera les politiques et les perceptions sociétales à long terme”, conclut Africapresse.