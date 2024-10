Le 31 août, Un immense succès pour le gala annuel Strangers in the Night 2024, au profit du Refuge pour femmes de l’Ouest-de-l’Île, de la Fondation Marie-Eve Saulnier et des Hôpitaux Shriners pour enfants — avec les Village People, Boney M, Freddie James, Thelma Houston et The Trammps.

Boney M & Village People à Strangers in the Night 2024 au Complexe Pointe-Claire – photos Pascal Forest