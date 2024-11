Le 17 octobre, la Fondation Émergence tenu son Gala Émergence, la 22e édition de sa remise de prix traditionnelle, présentée par la Banque Nationale sous le thème « Tapis Rouge Émergence : Célébrons l’engagement et les diversités », afin de reconnaître les personnes et organisations qui se sont illustrées dans la lutte contre les LGBTQphobies.

Le gala était animé par Ève Salvail, actrice et mannequin de renommée internationale.

Félicitations au directeur général Laurent Breault pour avoir reçu la médaille de l’Assemblée nationale du Québec des mains de Manon Massé.

22e Gala Émergence à l’Espace Saint-Denis – photos Andréa Robert Lezak

Quelques uns des dignitaires qui étaient présent.e.s lors de cet événement :

• L’honorable Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique;

• L’honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien;

• Madame Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de la Condition féminine et ministre responsable de la lutte contre l’homophobie et la transphobie;

• Madame Julie Miville-Dechêne, sénatrice;

• Monsieur Robert Sanders, consul général des États-Unis à Montréal;

• Madame Andréanne Larouche, députée fédérale de Shefford;

• Madame Jennifer Maccarone, députée de/MNA for Westmount-Saint-Louis et porte-parole de l’opposition officielle pour la communauté 2SLGBTQIA+;

• Madame Manon Massé, députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques et porte-parole du deuxième groupe d’opposition pour les communautés LGBTQ+;

• Monsieur Robert Beaudry, conseiller de la Ville, district de Saint-Jacques, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal;

• Monsieur J.Serge Sasseville, conseiller de la Ville, district de Peter-McGill, Ville de Montréal;

• L’honorable Charles Lapointe.

PHOTOS ET VIDEO: Andréa Robert Lezak