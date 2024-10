Quand la frayeur se fait queer…

En octobre, la frayeur envahit à Montréal, et les queers y répondent en s’habillant de circonstance! Ce n’est pas pour rien que l’on appelle l’Halloween le Noël gai! Entre prestations drag et activités communautaires, festivals bien en vue et événements underground, voici notre sélection des choses les plus gaies à faire dans la ville à la fin d’octobre…

Mercredi, 23 octobre, 2024

🎥Queer Cinema Club of Montréal tient une projection de A Nightmare on Elm Street 2: Freddy’s Revenge avec Jesse Walsh, Cinéma Moderne

🎥Queer Cinema Club of Montréal tient une projection de Scream, Queen! My Nightmare on Elm Street avec Mark Patton, Cinéma Moderne

🎭Down to Clown avec Tony McIntyre, Bar Notre-Dame-des-Quilles

Vendredi, 25 octobre, 2024

🎨 La nouvelle exposition de Pointe-à-Callière, Sorcière : de l’ombre à la lumière, commence le 25 octobre et sen tiendra jusqu’à 6 avril 2025, Pointe-à-Callière

🎭MainLine présente Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show, théâtre MainLine

🥳SYNTHOWEEN, soirée festive avec musique synth pop et années 1980, Bar Le Ritz PDB

🎭Poletergeist: Pole Dance, Burlesque & Comedy avec Kheanna Walker, Callista Cottontail, Dizzy Stardust, Greek Goddess of Grip, K-Rym, Lina Choy, Lychee Storm, Messy Vixxxen, Monica Hamburg et Xara Flame, Café Cléopâtre

👑Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Kiara, Marla Deer, Aizysse Baga et Nana, Cabaret Mado

👑Vendredi Fou avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🎥 Festival du film Afro LGBTQ+ Massimadi, divers lieux

Samedi, 26 octobre, 2024

🥳 Halloween Haunted House du Sky! avec la musique de DJ David Taguer avec en prestation Van Hechter. Concours et prix de présence. Au Cabaret (2e étage) du bar Le Sky

🥳Ellelui présente leur événement d’Halloween dont les détails restent à confirmer… inscrivez-vous pour la prévente ici : Pre-Sale Sign-Up

🥳Cave of Bats GOTHOWEEN, fête costumée avec musique dark wave et goth, Bar Le Ritz PDB

🎭MainLine présente Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show, théâtre MainLine

🥳 Cirque De Boudoir présente MONSTROCITY Halloween 2024avec Plastic Patrick, Maudite Machine, Diskommander et Davidé, Théâtre Paradoxe

👑Mado Reçoit avec Mado Lamotte, Kiara, Marla Deer, Aizysse Baga et Nana, Cabaret Mado

👑Drôles de Drags avec Miss Butterfly, Ciathanight, Crystal Starz ou Emma Déjàvu en rotation, Bar Le Cocktail

🎥 Festival du film Afro LGBTQ+ Massimadi, divers lieux

Dimanche, 27 octobre, 2024

🥳GET YOUR FREAK ON — soirée costumée d’Halloween à thématique Missy Elliott, La Poubelle Magnifique

👑Le Tracy Show avec Tracy Trash et invités spéciaux, Cabaret Mado

👑Dimanche Show avec Michel Dorion, Bar Le Cocktail

🎥 Festival du film Afro LGBTQ+ Massimadi, divers lieux

Mercredi, 30 octobre, 2024

🥳Soirées QUARTZ présentent Frémissante avec DJ Lady Melody, Club La Porte

🎭The Poly Mic, soirée scène libre, Bar Notre-Dame-des-Quilles

🎭Fast Tales avec Alo Azimov, Bar Notre-Dame-des-Quilles

🎭MainLine présente Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show, théâtre MainLine

👑Marla Deer et le Fantôme du Cabaret avec Marla Deer, Cabaret Mado

Jeudi, 31 octobre, 2024

🥳 Soirée Frissons et tentations… Aurez-vous le costume gagnant? Bar Campus

🎥 Le Bal de l’Halloween Rocky Horror MTL 2024 fait son retour avec une projection interactive et des invités spéciaux, Théâtre Rialto

🎭MainLine présente Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show, théâtre MainLine

🥳The Dark Eighties Halloween, soirée festive avec musique 80s goth, synth pop, EBM, post punk et industrielle, Cabaret Berlin

👑Filles de peur vol. 3 avec Aizysse Baga, Gina Gates, Selma Gahd, Uma Gahd et Anaconda LaSabrosa, Cabaret Mado

👑 La Nuit d’Halloween! durant le weekend Halloween, Bar Le Cocktail

🥳L’Orage tient son Jeudi diversité!, L’Orage Club. Serez-vous masqué.es?

Vendredi 1er novembre, 2024

👑 Le Bal des Vampires! Le Fou Fou, le tout nouveau temple culinaire de Montréal, niché au cœur du centre commercial Royalmount, s’apprête à dévoiler son premier bal annuel des vampires, teinté d’un mysticisme digne de la Nouvelle-Orléans. Préparez-vous à une soirée envoûtante, le 1er novembre 2024, où mystère, enchantement et séduction seront les maîtres-mots. Dès 21 heures, les portes s’ouvriront pour accueillir une foule prête à se laisser emporter par une expérience immersive et électrisante. Ce bal ne se contente pas d’être une simple fête d’Halloween, c’est un voyage dans un univers où la mode est prise très au sérieux. Avec un code vestimentaire exigeant des tenues de cocktail vampire élégantes, chaque détail est pensé pour offrir une ambiance à la fois chic et envoûtante. Laissez libre cours à votre imagination tout en gardant une touche sophistiquée. Les invités auront l’occasion de se déhancher sur les sets enflammés des DJ, de participer à un concours de costumes (parce qu’au Fou Fou, la mode n’est jamais laissée au hasard) et de se laisser surprendre par des activités qui ne seront dévoilées qu’au cours de la soirée. Pour les plus gourmands, des bouchées raffinées seront servies, idéales pour accompagner les deux boissons offertes avec chaque billet, ou pour trinquer au « Punch du Vampire » pour deux, un cocktail exclusif et envoûtant. Préparez vos costumes, aiguisez vos crocs, et laissez-vous tenter par cette soirée unique en son genre. Le Fou Fou vous promet une immersion totale dans une fête où tout peut arriver, et où chaque détail est pensé pour vous offrir un Halloween comme nul autre ! Au FouFou du Royalmount. BILLETS : À partir de 30 $, disponibles dès maintenant sur Eventbrite. * Le billet comprend deux boissons ou un « Punch du Vampire » à partager, un choix parfait pour celleux qui aiment savourer un cocktail de qualité supérieure.

👑 Party d’Halloween! Dansez dans votre costume préférée de 22h à 3h., Bar Stud Montréal

🎥 Le Bal de l’Halloween Rocky Horror MTL 2024 fait son retour avec une projection interactive et des invités spéciaux, Théâtre Rialto

👑 Le Bal Masqué! durant le weekend Halloween, Bar Le Cocktail

Samedi 2 novembre, 2024

🎥 Le Bal de l’Halloween Rocky Horror MTL 2024 fait son retour avec une projection interactive et des invités spéciaux, Théâtre Rialto

👑 Apocalypse! durant le weekend Halloween, Bar Le Cocktail