Heartstopper saison 3

La conclusion de la précédente saison annonçait déjà que les problèmes d’anorexie de Charlie seraient au cœur du prochain récit, mais il n’est pas seul à vivre de profondes remises en question. Étalé sur une année scolaire, ce troisième opus de Heartstopper plonge avec aplomb dans les plaisirs et les tourments de la fin de l’adolescence.

Adaptation du quatrième et du cinquième volume de la série de bandes dessinées d’Alice Oseman (Choses sérieuses et Premières fois), la saison 3 partage les incertitudes et les ardeurs bourgeonnantes du groupe d’ados, notamment celles en lien avec la sexualité. Certain.e.s diront qu’il était à peu près temps puisque jusqu’ici la série se cantonnait dans un rose bonbon plutôt sage. Qu’on ne se méprenne pas, la patine rosée s’est avérée irrésistiblement émouvante, mais le temps était venu de passer à autre chose alors qu’ils franchissent allègrement leurs 16 et 17 ans.

Cette année de questionnements et de découverte n’est cependant pas sans périls puisqu’elle implique de prendre des risques. Ainsi, alors même que Charlie (émouvant Joe Locke) traverse les affres entourant l’acceptation et le traitement de son anorexie, il fait face à sa plus grande crainte : déclarer son amour à Nick (excellent Kit Connor). Et si ce dernier n’éprouvait pas la même chose ? Et s’il était dégoûté par son corps amaigri ou lassé par ses problèmes de santé ? Les « et si, et si » tourbillonnent dans son esprit et le paralysent ! De son côté, Nick réalise qu’il s’est beaucoup plus appuyé sur la force tranquille de Charlie qu’il ne le croyait et est donc décontenancé lorsqu’il doit planifier son propre avenir. Ella (Yasmin Finney) explore à tâtons sa relation avec Tao (William Gao), tout en composant avec sa dysphorie corporelle et en faisant face à des « alliés » qui tentent d’instrumentaliser sa transidentité à leurs propres avantages. Tara (Corinna Brown) est épuisé par sa charge de travail alors que sa copine Darcy (Kizzy Edgell) explore sa non-binarité et qu’Isaac (Tobie Donovan) fait face à la solitude et l’incompréhension générées par son asexualité. Même Tori (Jenny Walser), l’irrésistible et impassible sœur de Charlie, a droit à un petit arc narratif et à une délicieuse surprise.

On pourrait penser qu’un menu aussi chargé peut être difficile à encaisser, mais ce n’est pas le cas puisque la production maintient un équilibre rarement égalé entre drame, romantisme et humour. À noter que, lorsqu’on propose à Charlie une soirée cinéma, celui-ci professe un désintérêt profond pour les films Marvel : un petit détail fort amusant, déjà amorcé dans la saison 2, puisque l’acteur Joe Locke interprète un rôle cathartique dans la série Agatha All Along (Agatha à chaque fois) de ce même univers cinématographique. Si on se réfère aux déclarations d’Alice Oseman, sa série de bandes dessinées se conclura dans un sixième tome qui n’est pas encore paru. La série télévisée suivra sans doute le même parcours et, on peut le présumer, se terminera dans une quatrième et dernière saison. Dans l’intervalle, on ne peut que plonger avec délice dans cet improbable petit bijou qu’est Heartstopper, le sourire aux lèvres et une boîte de mouchoirs à portée de main. Les huit épisodes de la saison 3 de Heartstopper sont disponibles, en anglais et dans un excellent doublage français, sur Netflix.

