Souvenirs romantiques

Chanteur, danseur, acteur et désormais scénariste/réalisateur, l’Argentin Juan Pablo Di Pace a eu une longue carrière sur scène et à l’écran, se produisant en Europe dans plusieurs comédies musicales (dont Chicago et Saturday Night Fever). Il est également apparu dans plusieurs films dont Mamma Mia ! et la comédie dramatique queer The Mattachine Family, ainsi qu’à la télé dans Dallas et Fuller House. Avec Duino (qu’il a réalisé avec Andrés Pepe Estrada), il signe un premier long métrage

semi-autobiographique. Di Pace s’est entretenu avec Fugues.

Ce drame sensible et captivant dépeint l’amitié intime qui se développe entre deux adolescents — le timide Argentin Matias (Santiago Madrussan) et le Suédois extraverti Alexander (Oscar Morgan) — qui se rencontrent au collège à Duino, en Italie, durant les années 1990. Des décennies plus tard, devenu adulte, Matias (Di Pace) a du mal à monter un film qu’il a réalisé sur ses expériences inachevées avec Alexander, lorsqu’il a l’opportunité de retrouver l’homme qui s’était enfui.

Comment en êtes-vous venu à réaliser Duino ?

Juan Pablo Di Pace : Duino est un film de fiction, mais basé sur quelque chose qui s’est passé dans ma vie. Ce n’était pas que je voulais absolument faire un film autobiographique, mais il était important pour moi de parler de personnes et de situations que je connaissais très bien pour ce premier film, dont j’ai écrit le scénario. Je l’ai co-réalisé avec Andrés Pepe Estrada, mon meilleur ami depuis mon adolescence et qui a été le monteur d’Argentina 1985, nominé pour un Oscar. J’ai beau avoir une carrière comme acteur, Duino a littéralement été un cours de maîtrise en réalisation cinématographique. Je ne connaissais pas grand-chose aux angles de caméra et aux règles du cinéma de l’autre côté de la caméra. J’ai tout appris et Andrés a été mon guide et mon garde-fou. Ce fut une belle collaboration. Je danse depuis toujours et quand on est danseur, on voit le monde différemment, je crois, un monde où tout tourne autour du rythme dans une certaine forme de chorégraphie. Ma principale inspiration en tant que réalisateur, c’est Bob Fosse. Avec Duino, le directeur photo a tourné souvent « à l’épaule » pour plus d’agilité et mieux incarner les souvenirs.

On pourrait dire que le personnage de Matias réfléchit trop et il est peut-être trop proche du film qu’il fait sur sa vie. Avez-vous trop réfléchi aux choses en créant Duino ?

Juan Pablo Di Pace : Je suis sans doute incroyablement mélancolique, mais je vois la vie comme une série de scènes. J’ai tendance à voir les expériences, qu’elles soient négatives ou positives, comme les séquences d’un film. Quelque chose de puissant et d’inachevé est arrivé à Matias durant son adolescence, il y a 40 ans, et il a gardé cela enfoui dans sa mémoire. Et quand il décide de revisiter ce moment de sa vie dans une création artistique, il travaille avec quelque chose qui s’est déjà produit. Il ne veut pas altérer le souvenir qu’il a de ce moment, car il est puissant, précieux et parfait. Il craint que ce souvenir change s’il revoit cette personne. C’est toujours un risque. Pour lui, il s’agit de profiter de la mémoire de cet instant tel qu’il s’en souvient. Avec Duino, je m’intéresse [davantage] à ce que les personnages ressentent et pensent plutôt qu’à ce qu’ils disent. En ce sens, je crois avoir réalisé un film très sensoriel.

