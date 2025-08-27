Mercredi, 27 août 2025
    La Journées communautaires

    Les 8 et 9 août, les Journées communautaires, ont eu lieu sur la rue Sainte-Catherine Est et sur une portion d’Atateken, entre les boulevards René-Lévesque et de Maisonneuve.

    Les visiteurs ont pu découvrir une riche diversité d’organismes communautaires, de clubs sportifs et socioculturels impliqués auprès des communautés 2SLGBTQIA+, d’organisations syndicales, comités d’employés et d’entreprises partenaires qui sont impliquées dans des causes chères aux communautés.

    Cette variété a offert l’opportunité de créer des liens, de renforcer la sensibilisation et de soutenir les causes LGBTQIA+, le tout dans une atmosphère conviviale et colorée. Ces journées — combinées à la soirée d’humour Des gags et des paillettes, ainsi que la programmation aux Jardins Gamelin du 31 juillet au 3 août, les événements de Fierté Littéraire et L’After T-Dance du 10 août au Sainte-Catherine Hall — ont contribué à faire du Village un incontournable carrefour vibrant des communautés 2SLGBTQIA+, attirant plus de 400 000 personnes. 

    Photo Chris Lau / Le Salon du Livre à la Journée communautaire
    Photo : PASCAL FOREST / La Fierté Littéraire lors des journées communautaires.
    Photo : PASCAL FOREST / Journée communautaire sur la rue Atateken
    Photo : PASCAL FOREST / La Coalition des Familles LGBT+.
    Photo : PASCAL FOREST / L’Escouade Propreté du Village mérite un grand MERCI.

