La Journées communautaires



Les 8 et 9 août, les Journées communautaires, ont eu lieu sur la rue Sainte-Catherine Est et sur une portion d’Atateken, entre les boulevards René-Lévesque et de Maisonneuve.

Les visiteurs ont pu découvrir une riche diversité d’organismes communautaires, de clubs sportifs et socioculturels impliqués auprès des communautés 2SLGBTQIA+, d’organisations syndicales, comités d’employés et d’entreprises partenaires qui sont impliquées dans des causes chères aux communautés.

Cette variété a offert l’opportunité de créer des liens, de renforcer la sensibilisation et de soutenir les causes LGBTQIA+, le tout dans une atmosphère conviviale et colorée. Ces journées — combinées à la soirée d’humour Des gags et des paillettes, ainsi que la programmation aux Jardins Gamelin du 31 juillet au 3 août, les événements de Fierté Littéraire et L’After T-Dance du 10 août au Sainte-Catherine Hall — ont contribué à faire du Village un incontournable carrefour vibrant des communautés 2SLGBTQIA+, attirant plus de 400 000 personnes.