Appel à candidature pour la 2e édition du Prix Action LGBTQ+

Le Bureau de lutte contre l’homophobie et la transphobie lançait récemment l’appel de candidatures de la deuxième édition du prix Action LGBTQ+!

La ministre responsable de la Condition féminine, chargée de la lutte contre l’homophobie et la transphobie, Martine Biron, a lancé l’appel de candidatures pour la deuxième édition du prix Action LGBTQ+ fin octobre 2024.

« Éduquer, informer et sensibiliser la population aux réalités des personnes de la diversité sexuelle et de genre est primordial pour favoriser leur inclusion, mettre fin aux discriminations et assurer leur bien-être» a déclaré Martine Biron, ministre responsable de la Condition féminine, chargée de la lutte contre l’homophobie et la transphobie.

«C’est un plaisir pour moi d’annoncer le lancement du deuxième appel de candidatures du prix Action LGBTQ+ qui récompensera le travail de personnes engagées à faire du Québec un endroit ouvert et accueillant. »

Rappelons que ce prix, lancé il y a un an, vise à récompenser des personnes ou des organisations qui contribuent à faire du Québec une société accueillante et respectueuse des droits des personnes LGBTQ+.

Il se décline en deux catégories :

Hommage : pour récompenser les réalisations, le dévouement et le mérite d’une personne québécoise qui s’est distinguée dans le domaine de la lutte contre l’homophobie et la transphobie;

Milieu de vie en confiance : pour récompenser une personne, un groupe de personnes ou une organisation du Québec s’illustrant dans un milieu de vie, par exemple dans le milieu de l’éducation, du sport et des loisirs ou dans le réseau de la santé et des services sociaux, et ayant contribué à l’instauration d’un environnement sécuritaire pour les personnes LGBTQ+ qui le fréquentent. L’initiative de la personne, du groupe de personnes ou de l’organisation peut aussi contribuer à la prévention de la violence à caractère homophobe et transphobe.

Les personnes et organisations qui souhaitent déposer une candidature ont jusqu’au 10 janvier 2025 pour remplir le formulaire de candidatures accessible sur la page Web du prix Action LGBTQ+ .

Le prix Action LGBTQ+ s’inscit dans la démarche et dans les objectifs de la Politique québécoise de lutte contre l’homophobie et au renforcement du milieu communautaire et des réseaux de soutien aux personnes LGBTQ+ du Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie et la transphobie 2023-2028, lancé le 14 décembre 2023.

La deuxième cérémonie de remise de prix aura lieu au printemps 2025.

Pour connaître tous les détails et soumettre une candidature, veuillez consulter le site Web du Bureau de lutte contre l’homophobie et la transphobie .