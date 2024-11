Lara Fabian, enfin : Je suis là

Lara Fabian officialise enfin son grand retour musical. Dix mois après avoir dévoilé Ta peine, l’artiste qui cumule plus de 25 millions de disques vendus lancera, le 29 novembre, sous l’étiquette Musicor son nouvel album Je suis là, qui bien plus qu’un simple album : incarne un véritable voyage intérieur, une ode à la résilience et à l’amour de soi.

Connue pour ses chansons intemporelles telles que « Je t’aime », « Tout » et, évidemment, « La Différence », l’auteure, compositrice et interprète belgo-canadienne, Laura Fabian s’est imposée comme l’une des plus grandes voix de la scène internationale. Depuis son premier album en 1991, elle a enchaîné les succès à travers le monde, en français comme en anglais.

En plus de sa carrière musicale, Lara Fabian s’est aussi illustrée en tant que coach dans les émissions La Voix au Canada et The Voice en France ainsi qu’en tant que Directrice de Star Académie

En janvier dernier, Lara signait son grand retour musical avec le titre Ta peine, co-signé Slimane. « Ça faisait longtemps que je le regardais avec beaucoup d’amour et d’admiration. Je savais qu’on avait quelque chose de commun, des passages communs dans nos vies et qu’on aurait beaucoup à dire si on se mélangeait. Parfois, on ne peut pas l’expliquer »

clamait-elle en entrevue, à la fin de l’hiver dernier, alors qu’elle était en pleine préparation de ce nouvel album. Sauf qu’au fil des mois, l’artiste n’a pas donné d’informations sur cet album, préférant se consacrer à son rôle de coach dans The Voice Kids en France, que son candidat (Tim) a remporté.

Finalement, c’est au début de l’automne que la chanteuse a repris les affaires avec la sortie d’un nouveau simple intitulé Je t’ai cherché, une tendre déclaration d’amour, avant-goût de son album à venir dont elle dévoile alors la sortie : le 29 novembre.

Ce titre, co-écrit avec Slimane, raconte l’histoire bouleversante de deux âmes qui se sont aimées, perdues, puis retrouvées, avec une infinie tendresse et une profondeur émotionnelle dont la carrière et le talent de Laura Fabian nous a habitué. La composition musicale, réalisée en collaboration avec les talentueux Yaacov et Meïr Salah, enveloppe ce récit d’une mélodie poignante et subtile, à la hauteur de l’émotion que porte la chanson.

« C’est une chanson qui parle de la quête de l’amour, de ces moments où l’on se perd pour mieux se retrouver» explique Lara Fabian. «C’est une histoire d’espoir, de résilience, et surtout de connexion profonde entre deux âmes. J’espère que cette chanson touchera le cœur de ceux qui l’écouteront, comme elle a touché le mien en l’écrivant. »

Cinq ans après Papillon, l’interprète misé sur « un projet qui parle de positivisme et surtout du choix du jour face à la nuit ». Composé de 10 chansons, l’album Je suis là a été concocté avec Slimane et ses fidèles acolytes Yaacov et Meïr Salah, ainsi que Renaud Rebillaud, Vianney et Vitaa. « Cet album incarne une quête de cohérence et de lumière même dans les moments les plus sombres», poursuit Lara Fabian.

Les chansons de l’album « Je suis là » de Lara Fabian

Je suis là • Ta peine • Je t’ai cherché

Hypersensible • Une fleur à la bouche • Réveille-moi

Une femme à une femme • Sous un arbre avec toi

C’est pas comme ça • Je suis de toi

INFOS | https://larafabian.com/

Téléchargez l’album Je suis là de Lara Fabian : https://orcd.co/zm7bo7p