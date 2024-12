La Chatelennie

Joseph Mellot AOP Sancerre (France) 2023

Code SAQ : 12258842 | 31,75$

Pour une touche de classe, tout en étant facile à savourer, optez pour ce sauvignon blanc de cette maison cinq fois centenaire! C’est très fin au nez, et les notes d’agrumes, de pomme verte, et de craie, donnent vite l’eau à la bouche. Une bouche très agréable et éclatante de fraîcheur, avec une amertume bien intégrée. Admirez-en la texture satinée. J’aime sa note en arrière-plan de pêche ou d’abricot? Il fera la fête avec des huîtres, du fromage de chèvre, ou du saumon fumé, comme le servait Tante Thérèse, aux Fêtes. Mes meilleurs vœux à Catherine, qui dirige le domaine, et sa famille.