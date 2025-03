COCKTAIL À L’ITALIENNE

MIELE SUPER SOUR CIDRERIE MILTON, ÉLABORÉ AU QUÉBEC

Code SAQ : 15455526 | 17,60$ (4 CANETTES 355 ml)

C’est un peu comme un Sprite pour adulte, avec des notes juteuses et franches de citron et de lime. Pas trop alcoolisé, c’est doux comme un bonbon ou un limoncello léger, mais pas de quoi provoquer une crise de caries. Ça n’écœure pas après quelques gorgées. C’est un petit plaisir coupable, comme quand on se glisse dans une doudou en polar, pour écouter juste un autre épisode d’une série captivante, alors qu’on devrait être au lit…