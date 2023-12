LAN RESERVA

BODEGAS LAN SA, DOCA RIOJA (ESPAGNE) 2017

CODE SAQ : 11414145 • 24,95$

Un bon choix pour les épicurien.ne.s qui apprécient un vin relevé et boisé, mais avec une certaine fraîcheur. Le nez est un sombre séducteur, avec ses notes de prunes noires, de cuir et de bois.

Les tannins sont bien présents, mais mûrs. En finale, ce mélange d’astringence et de fraîcheur

avec cette touche poivrée est très bien réussi. C’est un vin qui se garde facilement une dizaine d’années ; n’hésitez pas à le mettre en carafe une heure avant le service. Pour une expérience exceptionnelle, essayez aussi le Gran Reserva, une aubaine à 32$