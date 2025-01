BRANCAIA NO2

CASA BRANCAIA, DOC MAREMMA TOSCANA (ITALIE) 2022

Code:SAQ : 14475445 | 28,65$

Vous tomberez sûrement en amour, juste avec le nez de ce cabernet sauvignon. Un pur délice de cassis et de bleuet, avec une belle note de cèdre. On ne peut s’empêcher de faire des allers-retours vers notre coupe, tellement c’est agréable. Et, bonheur : la bouche est à la hauteur. C’est savoureux, gorgé de fruits et d’un noble côté boisé. Les tannins sont présents, mais satinés. La finale est remarquablement fraîche. Il pourra aisément prendre des vacances dans votre cellier, mais il se savoure très, très facilement dès aujourd’hui. Faites-en des réserves. Aussi bon avec le poulet, le thon rouge, qu’avec les viandes et les légumes grillés. Une découverte coup de cœur !