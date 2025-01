Guillaume Côté et Robert Lepage s’approprient le mythe de Hamlet

Pour la première fois à Montréal, on pourra voir Hamlet, Prince du Danemark dans une chorégraphie de Guillaume Côté et une mise en scène de Robert Lepage. Créé en 2022, le Hamlet dansé s’est déjà produit dans plusieurs villes d’Europe et du Canada sans qu’il se soit arrêté à Montréal. On connaît le talent du danseur étoile Guillaume Côté, celui de l’homme de théâtre, Robert Lepage s’attaquant à une des œuvres les plus connues, mais aussi les plus mystérieuses de Shakespeare, Hamlet, ce prince voulant venger la mort de son père.

To be, or not to be, that is the question. On connaît cette célèbre phrase qui ouvre le monologue d’Hamlet sur ses questionnements à propos de ce qu’il doit faire après avoir vu le spectre de son père qui lui affirme qu’il a été assassiné par son frère Claudius, l’oncle d’Hamlet. Claudius a épousé la veuve et mère de Hamlet et règne sur le royaume. Hamlet décide de simuler la folie pour arriver à ses fins, mais la question reste toujours pendante : simule-t-il ou est-il vraiment fou ?

CRÉDIT : Robert Lepage Guillaume Côté – Photo François Latulippe

Ce personnage a toujours fasciné Guillaume Côté qui, au cours de sa carrière, a pourtant joué de nombreux princes dans des ballets. « Trop souvent dans les ballets classiques, les personnages ne sont pas explorés, tout est axé sur l’exploit physique des danseurs et des danseuses, avance Guillaume Côté en entrevue, et les seules fois où j’ai pu me plonger dans l’exploration du personnage c’est quand j’ai dansé Nijinski sur une chorégraphie de John Neumeier et peut-être, dans une certaine mesure, Roméo dans le Roméo et Juliette d’Alexei Ratmansky. Il y a eu plusieurs ballets qui racontaient l’histoire d’Hamlet, mais ce que j’ai confié à Robert Lepage c’est qu’il n’y en avait aucun qui rendait en danse la complexité du personnage d’Hamlet. Et moi, je souhaitais incarner ce rôle. On sait que c’est un rôle dont rêvent tous les comédiens qui souhaitent un jour sur scène interpréter ce personnage,

extrêmement complexe, qui joue la folie. Et moi, en tant que danseur et chorégraphe, je sentais que l’on pouvait retrouver cette profondeur et complexité par le mouvement. »



Pourquoi Robert Lepage ? Parce que les deux ont déjà travaillé ensemble. On se souviendra de la création de Frame by Frame, ballet qui a connu un grand succès. « Je l’ai donc approché et convaincu d’embarquer dans ce projet, avec comme défi : comment, par le mouvement et sans les mots de Shakespeare, restituer cette histoire par la danse ? », ajoute Guillaume Côté.

CRÉDIT : Hamlet, Prince du Danemark – Photo Stéphane Bourgeois

Robert a à son actif plusieurs Hamlet et connaît donc bien l’œuvre et tous les pièges qu’elle peut recéler. Il a accepté de relever le défi proposé par Guillaume Côté. « Nous avons passé beaucoup de temps à partir d’ateliers multipliant des propositions différentes avant de trouver celles qui nous semblaient les plus pertinentes, continue Guillaume Côté, surtout que nous savions que l’action dans la pièce de Shakespeare est aussi importante que le texte. Donc, on pouvait fonder la chorégraphie sur l’action et arriver à quelque chose de plus viscéral que cérébral. »



Le Hamlet de Côté et Lepage a été présenté en pré-première en 2023 au Festival de Saint-Sauveur, dont Guillaume Côté est le directeur artistique. Le spectacle a ensuite tourné à Chicago, à Toronto et en Europe. Dans le cadre de Danse Danse, c’est la première fois que Hamlet s’installe à Montréal pour cinq soirs, une occasion unique de découvrir et d’apprécier la rencontre de deux grands artistes, en n’oubliant pas que le 7 février prochain la pièce se retrouvera pour une unique représentation à Alma.6



INFOS | Hamlet, Prince du Danemark

Du 13 au 20 février

Chorégraphie et interprétation : Guillaume Côté

Mise en scène : Robert Lepage

Co-production : Ex Machina et Côté Danse

Danse Danse

Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts

https://www.dansedanse.ca