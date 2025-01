Héros de notre histoire, Gerard X Reyes

Certains héros de notre histoire s’aventurent dans des secteurs d’activités et des domaines de recherches plutôt inusités. C’est le cas de Gerard X Reyes et sa passion du « voguing ». Lui qui se dit volontiers « danseur.euse et enseignant.e uruguayo-canadien.ne 1 », et n’hésite pas à se définir en utilisant un langage non genré du type « iel » pour il/elle — ce qui ajoute encore au paradoxe et à l’ambiguïté.

De 2006 à 2013, il fait partie de la troupe de la Compagnie Marie Chouinard et se produit pour divers chorégraphes et compagnies renommées. Il part ensuite à New York afin d’étudier le voguing qui, issu de la communauté LGBT noire américaine, consiste en une sorte de « danse de combat » privilégiée par des gais et des transsexuels. La pratique s’est par la suite développée en faisant référence au populaire magazine Vogue, lequel représentait « tout ce à quoi cette communauté ne pouvait avoir accès : luxe, mode, capitalisme, richesse. […] Le temps d’un soir, “voguer” permettait à ces “gais, pauvres, souvent travailleurs du sexe”, de “devenir top-models, riches, blancs”. Fait de mouvements subtils des mains, de grands écarts impressionnants et de passages accroupis très physiques, le voguing “c’est très maniéré”, mélange d’“exagération de la féminité” et d’“autodérision” 2. » Selon le danseur français Kiddy Smile, c’est là « un espace politique dans lequel on peut être ouvertement homosexuel et de couleur 3. »

Lors de son séjour new-yorkais, Gerard X Reyes a conçu un solo, The Principle of Pleasure. L’œuvre sera inaugurée une première fois à Toronto, puis présentée au Théâtre La Chapelle en 2015, au Festival TransAmériques (FTA) en 2017 et dans plusieurs villes à travers le monde, dont Zurich, Lausanne et Berlin. « Le performer, écrit Denis-Daniel Boullé, fait sensation par son approche du mouvement et du corps fondé sur le désir tout en flirtant avec ce que d’aucun appelle la marginalité, comme la danse contact ou encore les postures des travailleuses du sexe pour attirer les clients 4. » Entre-temps, Gerard X Reyes a ouvert une école de voguing dans la métropole, l’emphase étant « mise sur les lignes, la performance, la musicalité et le flow [permettant de faire] évoluer votre sensualité, humour et imaginaire, le tout dans un esprit de communauté 5. » En plus d’initier la scène Kiki Ballroom de Montréal, offrant le loisir aux jeunes des communautés LGBTQ+ d’exprimer leur sexualité et leur individualité, il est devenu « éducateur sexuel somatique » après avoir décroché un certificat au Somatic Sex Education Center en Australie.

Cette approche « permet une meilleure connaissance de son corps, de le reconnecter avec soi-même, d’être plus à l’aise avec cette enveloppe et d’en reconnaître ce qu’il peut nous apporter comme satisfaction, ou non 6. » Cette expérience du sexe somatique de même que ses explorations des liens existant entre les travailleurs du sexe et les danseurs, constituent les « deux éléments [qui] jettent les bases de son spectacle Public/Private Parts ou L’Origine du monde 7 » : « une installation vidéo immersive et une performance de danse qui étend le corps sensuel au-delà des binaires limitatifs public/privé et art/pornographie 8. » Le titre renvoie au célèbre tableau de Gustave Courbet — longtemps honni et censuré — dévoilant de manière explicite un sexe féminin : « Une communauté de neuf experts en incarnation (​embodiment​) issus de divers milieux professionnels et culturels crée des pratiques corporelles conscientes pour éveiller les sens […] utilisant les fonctions corporelles essentielles de la respiration, du toucher, du son, du mouvement et de l’imagination 9. » Au dire d’Alexie Legendre, le spectacle est « indéniablement sublime et important. Libératrice et déstabilisante, cette œuvre offre une vue sur nous-mêmes. Elle s’immisce sous notre peau, s’y installe et fait vivre 10. »

En 2019, Gerard X Reyes sera invité au Festival Montréal en lumière pour initier les participants au voguing. « Pendant la Nuit blanche, précise-t-il, je vais faire deux performances, je vais donner un cours d’une heure et je vais mener une discussion. En parallèle, il y aura des

projections, soit un court-métrage de 15 minutes à propos du voguing ainsi qu’un long

métrage d’une heure qui traite des personnes transgenres (Bixa Travesty) 11. » 6