Michel Conte, héros de notre histoire

Il est surtout connu pour sa célèbre chanson Évangéline, cette légendaire héroïne acadienne de l’époque du Grande dérangement et de la Déportation.

De même, il est surtout connu sous le nom de Michel Conte, alors qu’au départ il est né Michel Seunes, et qu’à la fin de sa vie il endossera l’excentrique personnage de Melki Makhandar, sorte de barde celtique fasciné par les médecines alternatives, les nouvelles thérapies, « la danse sacrée, la “musicosophie”, [et] l’harmonisation des énergies féminine et masculine 1. »

Né en 1932 à Villeneuve-sur-Lot (France) dans une famille de paysans, il quitte sa région à l’âge de 13 ans afin d’étudier le piano, l’orchestration et la composition au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. À 17 ans, il obtient un 2e prix de piano, mais doit arrêter ses cours car il est atteint de tuberculose et de leucémie. Ensuite, il suit des leçons de danse et rejoint les corps de ballet de Bordeaux et de l’Opéra de Strasbourg. C’est à ce moment-là qu’il adopte le nom de Conte — en hommage à la comédienne française Louise Conte. Il devient premier danseur au Casino de Paris avec Jeannine Monin (dont la relation amoureuse l’inspirera pour son essai Les Évangiles). Il fréquente les salons parisiens, rencontre Trenet, Cocteau le critique de danse Paul Vervisch, et devient l’ami intime du prince russe Alexandre Volynski.

Arrivé au Québec en 1955, Michel Conte travaille à la télévision comme danseur, chorégraphe, pianiste, décorateur, metteur en scène, compositeur de musique pour des opéras, des comédies musicales et, au cinéma, notamment pour les films Les Colombes et Bingo du réalisateur Jean-Claude Lord. Il compose également des chansons, lesquelles sont interprétées par les vedettes que sont Lucille Dumont, Monique Leyrac, Renée Claude et Isabelle Pierre. Se voulant un audacieux révolutionnaire chrétien, il donne des spectacles pop rock dans des églises : « C’est ainsi, vêtu d’un kaftan chatoyant et entouré de son gang d’apôtres sur deux roues que le chanteur actualisa des paraboles 2. »

En 1973, il cofonde une école de danse avec son compagnon Tom Scott, Le Studio d’expression corporelle, le premier du genre « en Amérique du Nord [visant à] harmoniser l’esprit, le corps et l’âme en fusionnant la poésie, la danse et la musique dans une même création 3. » Devenu membre des Rose-Croix, ses ateliers sont inspirés des enseignements des Grands Initiés de l’Ordre. En 1979, il publie Le Prix des possessions, où l’héroïne affirme : j’ai « beaucoup d’homosexuels parmi mes relations. Ce sont les gens que je préfère 4. » Ces révélations intimes sur ses penchants, il en fera également des allusions plus ou moins voilées dans quelques chansons, comme dans Entre toi et moi :

Après des siècles d’impatience, d’apprentissage et d’expériences

Nous nous donnons le droit d’aimer

Après des siècles de tortures, de rébellion et de parjures

Nous venons de nous pardonner

Nous venons de nous retrouver

Nous venons de nous recréer

Et dans Bordeaux (la prison) où un détenu clame :

Le temps c’est fait pour oublier

Pis à comprendre ce que c’est qu’aimer

En attendant, moi, j’ai Johnny

C’est pas pareil, c’est pas permis

Mais quand t’as le cœur qui fait mal

Tu te fous bien de c’qui est normal

C’qui est pas normal, c’est de n’pas aimer

Mais c’est dans son autobiographie Nu… comme dans nuages qu’il fait son véritable coming out 5. « Ne pas parler de sexualité, dit-il, c’est… ne pas parler de soi 6. » Dès lors, il relate sa relation avec Raymond, « un culturiste amateur dont le corps ressemblait à celui du célèbre David », avec Jacques, « un ex-motard du groupe des “hell’s angels” », Tom qui l’initia « au corps de l’homme, à ses désirs et à ses conquêtes 7. », et Mark, un jeune adolescent dont il s’est occupé. Au début des années 1980, il s’exile à Tenerife aux îles Canaries où il entreprend une longue quête spirituelle et ésotérique en devenant musicien humaniste. De retour à Montréal, il présente des spectacles. « Le Michel Conte qui revient au Québec avec Melki veut dédier le restant de cette vie à donner des concerts d’amour et de guérison, des séminaires d’auto-conscience, des thérapies individuelles 8. »

« En 1998, paraît Comme un Grand cri d’Amour : un récit entre le cœur et l’âme, à la fois sous forme de roman, de cassette et de disque numérique, dans sa version chantée 9. » « Tout au long de son parcours, Michel Conte a touché à l’abandon, au manque d’amour, au mal de vivre, à l’enfant en soi. C’est de tout cela dont il nous parle sur cet album. Particulièrement de l’amour abandonné, étouffé, mélancolique et finalement retrouvé 10. » En 2006, « il reçoit de la SOCAN (Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) une plaque rappelant la première position d’une de ses chansons à divers palmarès. Le 28 octobre, lors du Gala de l’ADISQ, son Évangéline gagne le prix de la chanson de l’année 11. » En 2007, il est l’invité d’honneur au Salon du livre de Dieppe au Nouveau-Brunswick, recevantun hommage du gouvernement lors d’une réception officielle. Il s’éteint l’année suivante.