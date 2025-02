Cinq grandes gagnantes LGBTQ+ aux Grammy Awards 2025

Avec des stars nominées dont Chappell Roan, Billie Eilish, Troye Sivan et Doechii, les fans de musique avaient le sentiment que les lauréats des Grammy Awards 2025 seraient plutôt queer heavy. Si certaines des principales icônes de la musique LGBTQ+ n’ont rien remportées – Billie Eilish n’a remporté aucune de ses sept nominations aux Grammy Awards, tandis que d’autres stars, dont Troye Sivans, Kehlani et Clairo, ont également raté leur chance – d’autres artistes queer sont tout de même reparties avec un Grammy…

MILEY CYRUS

Après avoir remporté ses deux premiers Grammy Awards l’année dernière pour la meilleure performance solo pop et le disque de l’année pour le tube monstre Flowers, Miley Cyrus a poursuivi en remportant le prix de la meilleure performance country en duo/groupe cette année. L’auteure-compositrice-interprète pansexuelle a remporté le prix pour son rôle dans le titre de l’album Cowboy Carter de Beyoncé, II Most Wanted.

ST. VINCENT

La chanteuse queer « new-yorkaise » Annie Clark, connue sous le nom de St. Vincent, a remporté trois prix impressionnants aux Grammy Awards 2025 — meilleur album de musique alternative (pour All Born Screaming), meilleure performance de musique alternative (pour Flea), et Meilleure chanson rock (pour Better Man). Le disque de Clark, All Born Screaming, a suscité des éloges critiques et présentait une chanson hommage à la regrettée DJ trans, SOPHIE.

DOECHII

La star bisexuelle du hip-hop, Doechii (de son vrai nom Jaylah Ji’mya Hickmon) est devenue la troisième femme à remporter le prix dans la catégorie du meilleur album rap aux Grammy Awards Alligator Bites Never Heal, suivant les traces de la rappeuse queer Cardi B et de Lauryn Hill. Le disque contient le succès Denial Is a River, un morceau qui parle d’une ex-petite amie qui l’a trompée avec un homme.

CHAPELLE ROAN

Après son ascension fulgurante vers la célébrité en 2024, il semblait assez certain que Chappell Roan remporterait au moins un des six Grammy Awards pour lesquels elle avait été nominée lors de la cérémonie de 2025. En fin de compte, elle a réussi à en décrocher un pour le meilleur nouvel artiste, se hissant au sommet devant Sabrina Carpenter, Doechii, RAYE et Benson Boone.

LADY GAGA

En plus d’avoir dévoilé le clip de son tout nouveau simple Abracadabra et de rendre hommage aux personnes touchées par les incendies de forêt de Los Angeles avec une interprétation émouvante de California Dreamin’ des Mamas & the Papas, Lady Gaga a remporté — avec Bruno Mars — le Grammy Award de la meilleure musique pop. Performance en duo/groupe pour le succès Die With A Smile. Lors de son discours de remerciement, Gaga s’est prononcée contre la série de décrets de Trump contre la communauté LGBTQ+, déclarant que « les personnes trans ne sont et ne seront pas invisibles ».