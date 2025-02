Le « premier imam ouvertement gai » du monde abattu en Afrique du Sud

La communauté LGBTQ sud-africaine et internationale s’est émue du meurtre, samedi, de l’imam. Décrit comme un militant et un religieux « très respecté », il a longtemps travaillé avec des communautés interconfessionnelles à travers le monde.

Cet ecclésiastique de 57 ans dirigeait une mosquée au Cap destinée à servir de refuge aux homosexuels et autres musulmans marginalisés. Il a été tué samedi matin dans une embuscade tendue à la voiture dans laquelle il circulait près de la ville de Gqeberha, dans le sud du pays.

« Deux suspects inconnus au visage couvert sont sortis du véhicule et ont commencé à tirer plusieurs coups de feu en direction du véhicule », a déclaré la police dans un communiqué.

La nouvelle de la mort de M. Hendricks a provoqué une onde de choc au sein de la communauté LGBTQ+ et au-delà, suscitant une vague d’hommages à travers le monde.

Julia Ehrt, directrice exécutive de l’Association internationale des lesbiennes, gays, bisexuels, trans et intersexes (Ilga), a appelé les autorités à mener une enquête approfondie sur « ce que nous craignons être un crime de haine ».

« Il a soutenu et encadré tant de personnes en Afrique du Sud et dans le monde entier dans leur quête de réconciliation avec leur foi, et sa vie a été un témoignage de la guérison que la solidarité entre les communautés peut apporter dans la vie de chacun », a-t-elle déclaré.

M. Hendricks a été tué alors qu’il aurait célébré un mariage lesbien, ce qui n’a pas été officiellement confirmé.

Les détails de l’attaque ont été révélés par des images de sécurité diffusées sur les réseaux sociaux.

On y voit une voiture s’arrêter et bloquer le véhicule dans lequel se trouvait Hendricks alors qu’il s’éloignait du trottoir. Selon la police, l’imam se trouvait sur le siège arrière.

L’angle des images de vidéosurveillance révèle ce qui s’est passé d’un côté de la route : un assaillant saute d’une voiture, court vers le véhicule embusqué et tire à plusieurs reprises à travers la vitre du passager arrière.

La fondation Al-Ghurbaah de M. Hendricks, qui gère la mosquée Masjidul Ghurbaah dans la banlieue de Wynberg au Cap, a confirmé qu’il était mort dans une attaque ciblée samedi matin.

Abdulmugheeth Petersen, président du conseil d’administration de la fondation, a toutefois appelé ses fidèles à la patience via un groupe WhatsApp, soulignant l’importance de protéger la famille de M. Hendricks.

Le travail de M. Hendricks remettait en question les interprétations traditionnelles de l’islam et défendait une foi compatissante et inclusive.

La constitution sud-africaine post-apartheid a été la première au monde à protéger les personnes contre la discrimination en raison de leur orientation sexuelle et, en 2006, elle est devenue le premier pays d’Afrique à légaliser le mariage entre personnes du même sexe.

Mais malgré une communauté LGBT florissante, les homosexuels sont toujours confrontés à la discrimination et à la violence. Le pays a également l’un des taux d’homicide les plus élevés au monde.

Hendricks a révélé son homosexualité en 1996, ce qui a choqué l’ensemble de la communauté musulmane du Cap et d’ailleurs.

La même année, il a fondé The Inner Circle, une organisation offrant un soutien et un espace sûr aux musulmans homosexuels cherchant à concilier leur foi et leur sexualité, avant de fonder la mosquée Masjidul Ghurbaah, qui se veut inclusive.

En 2022, il a fait l’objet d’un documentaire intitulé The Radical, dans lequel il évoque les menaces auxquelles il a été confronté : « Le besoin d’être authentique était plus grand que la peur de mourir ».

M. Hendricks a souvent parlé de l’importance du dialogue interconfessionnel et de la nécessité de traiter les problèmes de santé mentale et les traumatismes subis par les personnes LGBTQ+ au sein des communautés religieuses.

Il a déclaré à la conférence mondiale de l’Ilga qui s’est tenue au Cap l’année dernière : « Il est important que nous cessions de considérer la religion comme l’ennemi.

Le révérend Jide Macaulay, ministre anglican ouvertement gay, a qualifié la mort de M. Hendricks de « vraiment déchirante ».

Ce militant britannique et nigérian des droits des LGBTQ dirige House of Rainbow, une organisation qui soutient les homosexuels au Nigeria, où les relations entre personnes de même sexe et les manifestations publiques d’affection sont illégales, et il a rendu hommage à la bravoure de M. Hendricks.

Il a rendu hommage au courage de M. Hendricks : « Votre leadership, votre courage et votre dévouement inébranlable à l’égard de communautés religieuses inclusives ont laissé une marque indélébile », a-t-il déclaré.

Sadiq Lawal, un musulman homosexuel vivant au Nigeria, a déclaré à la BBC que M. Hendricks avait eu un tel impact qu’il avait rendu « l’impossible possible » en prononçant les mots suivants : « Je suis un imam homosexuel » : « Je suis un imam homosexuel ».

« Il est le mentor de nombreux musulmans homosexuels en Afrique, en particulier au Nigeria, en raison de l’extrémisme religieux.

« Je suis encore sous le choc et dévasté. »