MAS LAS CABES

JEAN GARDIÈS, AOP CÔTES DU ROUSSILLON (FRANCE) 2022

Code SAQ : 11096159 • 17,55$

Un autre vin bio de cette région que j’aime tellement, en rouge, cette fois. Un assemblage typique de syrah et de grenache noir, avec un peu de mourvèdre. Ça nous donne au nez de jolies notes de violette, de mûres et de poivre concassé. La bouche est assurément gourmande. C’est juteux, ça éclate de fruits noirs et de fraîcheur et les tannins, présents mais souples, viennent porter cette belle gourmandise à bout de bras, jusqu’au fond de notre gorge. Ce n’est pas corsé, mais le vin a un certain coffre, une belle persistance et il est bien sec. À boire légèrement rafraîchi, à l’apéro, ou avec votre repas sur le barbecue. Bon rapport prix-plaisir.