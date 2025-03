Donner les moyens aux personnes entrepreneures 2ELGBTQI+ : 2,8 millions de plus au Fonds pour l’écosystème

Forte du succès du premier tour de financement, la Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada (CGLCC) annonçait à Montréal cette semaine une nouvelle vague de soutien aux personnes entrepreneures 2ELGBTQI+. Le deuxième cycle du Fonds pour l’écosystème injectera 2,8 millions de dollars dans l’écosystème entrepreneurial, ce qui permettra de combler les principales lacunes restant après le premier cycle de financement et de favoriser la croissance dans les régions et les communautés mal desservies. La Chambre de commerce LGBTQ du Québec est l’un des organismes récipiendaires du soutien.

« Les entrepreneurs 2ELGBTQI+ sont des maillons importants de notre économie» a déclaré la ministre de la Petite Entreprise, Rechie Valdez, présente au Centre communautaire LGBTQ+ à Montréal pour l’annonce. « Ils emploient plus de 435 000 personnes et stimulent l’innovation dans leurs communautés. L’annonce d’aujourd’hui, qui porte sur le financement de 12 autres organisations par l’entremise du Fonds pour l’écosystème, est une autre étape importante vers la création d’une économie plus inclusive pour les entrepreneurs 2ELGBTQI+. Notre gouvernement continuera de collaborer avec la Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada pour que tous les membres de ces communautés ayant un rêve entrepreneurial disposent du soutien et des ressources nécessaires pour faire de leur rêve une réalité. »



Elle était accompagnée du député local et ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault. «Le gouvernement fédéral est fier d’appuyer les entrepreneurs des communautés 2ELGBTQI+, qui sont des acteurs essentiels de notre économie» a -t-il dcéclaré à son tour. «Avec cet investissement de 2,8 millions, douze organismes sans but lucratif au service des entrepreneurs des communautés 2ELGBTQI+, dont la Chambre de commerce LGBT du Québec, pourront continuer à bâtir une économie canadienne plus inclusive et plus prospère, ici dans Laurier–Sainte-Marie et partout au pays. En appuyant les personnes issues de ces communautés qui se lancent en affaires, nous rendons notre économie plus concurrentielle et créons des emplois de qualité. »



Ce fonds est octroyé par le gouvernement du Canada et porte l’engagement total du gouvernement pour le fonds à 8 millions de dollars, soutenant ainsi la croissance de l’entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+ à travers le pays. Le financement collectif s’étend à chaque province et territoire.

«Nous sommes ravis d’annoncer cette deuxième série de bénéficiaires du Fonds pour l’écosystème», a déclaré Darrell Schuurman, PDG de la CGLCC. «Ce fonds permettra de combler les lacunes identifiées lors du premier tour, fournissant un soutien essentiel aux organisations à travers le pays, y compris celles de chaque province et territoire. Il renforce la capacité de l’écosystème entrepreneurial 2ELGBTQI+ et garantit un environnement plus inclusif pour les personnes entrepreneures de tous horizons.»

«Le financement offert par le Fonds pour l’écosystème d’entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+ permettra à la CC-LGBT-Q de rendre visible les personnes 2ELGBTQI+ dans l’écosystème entrepreneurial du Québec», a déclaré quant à lui, Thierry Arnaud, président de la Chambre de commerce LGBT du Québec. «La mise en œuvre de cette visibilité requiert un grand nombre d’activités dont voici les principales : une tournée d’événements dans toute la belle province puisque nous visiterons une dizaine de villes (la capitale Québec mais aussi Saguenay et Gatineau sont déjà en programmation soit avec des partenaires locaux comme les chambres de commerce ou EVOL qui est présent dans toute la province) ; la mise en place d’un mentorat par les pairs avec notre partenaire Réseau Mentorat ; une série de Déjeuners ou lunch avec un.e expert.e issue de la communauté 2ELGBTQI+ ; une cellule de codéveloppement dans le secteur des arts.»



Par ailleurs, «avec la collaboration de Franco Queer de l’Ouest nous recevrons à Montréal une délégation d’entrepreneur.e.s francophones de l’Ouest canadien et nous leur organiserons des rencontres avec nos entrepreneurs avec l’aide de la SDC du village» a poursuivi Thierry Arnaud.



«Le cœur de cette visibilité des entrepreneur.e.s de notre communauté sera un site internet présentant différents répertoires, non seulement d’entreprises mais aussi de ressources LGBT-friendly», explique Thierry Arnaud. «Et, toujours sur le site internet, pour inviter toutes les générations d’entrepreneur.e.s à s’affirmer dans leur identité de genre et leur orientation sexuelle le cœur de cette fierté consistera en une série de notices biographiques d’entrepreneur.e.s à succès de notre communauté ainsi qu’une série d’entrevues vidéos dont le tournage a déjà commencé.»

Les bénéficiaires du deuxième tour de financement du Fonds pour l’écosystème sont les suivants :

Chambre de commerce LGBT du Québec, en partenariat avec le Réseau Mentorat | QC

LOUD Business BC | C.-B.

Chambre de commerce LGBT* du Manitoba | Man.

Northern Mosaic Network | T.N.-O.

Ontario Queer Chamber of Commerce | Ont.

Pride PEI, en partenariat avec Music PEI | Î.-P.-É.

Quadrangle NL | T.-N.-L.

Small Economy Works | T.N.-O.

Tourism Industry Association du Yukon, en partenariat avec YukonStruct et Inclusion Yukon | Yn

The Tribe Network, en partenariat avec UPlift Black | Canada Atlantique

True Wealth Society, en partenariat avec Sault Ste Marie Innovation Centre | Ont.

UPlift Black | Ont.



Faits marquants du deuxième tour de financement :

• Soutien renforcé dans les régions du Nord et de l’Atlantique.

• Soutien accru aux projets bénéficiant aux communautés noires et racisées 2ELGBTQI+.

• Initiatives nationales pour les personnes entrepreneures 2ELGBTQI+ dans l’ensemble des provinces et des territoires.

Pour plus d’informations sur le programme d’entrepreneuriat 2ELGBTQI+ et le Fonds écosystème, veuillez consulter : https://cglcc.ca/the-ecosystem-fund

Pour plus d’informations sur les deux chambre de commerces LGBT — du Canada et du Québec www.cglcc.ca et www.cclgbtq.org/fr/a-propos