Queer : entre biographie et fiction sensuelle

Queer révèle l’admiration de Luca Guadagnino (Call Me by Your Name) pour la vision de l’écrivain culte William S. Burroughs : le désir d’expérimentation, de fusion des corps et enfin de trouver une façon de se connecter aux autres de manière profonde. Authentiquement bizarre — pour ne pas dire qu’il s’agit d’un ovni cinématographique —, le film est respectueux de l’esprit du livre de Burroughs, mais lui ajoute une 3e partie que ne renierait sûrement pas l’écrivain.

Dans le Mexico,.

Le héros de Queer, un Américain menant une vie désabusée au sein d’une communauté d’expatriés, s’appelle Lee, comme le personnage de Junkie, le premier roman de William S. Burroughs, pour lequel il avait à l’origine utilisé le pseudonyme de William Lee. Le caractère autobiographique du réçit qui se déroule dans le Mexico des années 50 est ancré en partie dans le réel, d’autant plus qu’on sait que Burroughs a, lui aussi, passé la fin des années 40 à Mexico, comme son héros. Chez Burroughs, comme dans ce film, la fantaisie prend parfois le dessus sur la réalité. Pas surprenant, que Queer soit le récit halluciné d’une errance, d’un mal de vivre et d’un amour fou qui a pour toile de fond un Mexique avec son soleil obsédant et toute une faune pittoresque.

Au moment où l’histoire débute, Lee erre de bar en bar, noyant son désespoir dans l’alcool, dans la drague, à la fois avide et indifférent, tel un spectre sur qui on sent en permanence peser la menace d’une dissolution. L’arrivée du jeune Allerton, un ex-soldat américain, vient bouleverser l’existence de Lee, et fait renaitre en lui des sentiments oubliés. Allerton devient son seul repère.

De son côté, ce très beau jeune homme, indolent et jaloux de son indépendance, se montre aussi secrètement flatté d’être l’objet de la convoitise de Lee. À force de séduction, de prévenance et de ténacité, Lee parvient à ses fins et le convainc d’être son compagnon dans une étrange expédition à travers l’Amérique du Sud à la recherche d’une mystérieuse drogue, connue pour ses prétendus pouvoirs télépathiques. À mi-chemin entre la biographie et la fiction, entre ce monde-ci et un monde lointain, Queer est une invitation à ne pas avoir peur de prendre un aphrodisiaque puissant, en l’occurrence le cinéma, et de se laisser submerger par ses effets. Bien que le film ne conviendra pas à tout le monde – c’était d’ailleurs déjà le cas du roman de William Burroughs – il n’en demeure pas moins une odyssée obsédante, extraordinaire et d’une grande beauté, pour celle ou celui qui ose s’y aventurer.

Le réalisateur Luca Guadagnino a répondu à quelques-unes de nos questions par rapport à Queer…

Est-il vrai que votre parcours avec Queer a commencé lorsque vous avez lu le livre à l’adolescence ?

Luca Guadagnino : Oui, je ne suis pas particulièrement original. J’ai découvert le très inspirant William S. Burroughs, comme bien d’autres adolescents. Ce qui est plus intéressant pour moi, c’est qu’une fois que j’ai lu le livre, j’ai découvert le nom et j’ai trouvé dans ce nom une sorte d’iconicité qui m’a conduit à creuser profondément l’univers de Burroughs. Au fil des ans, je me suis rendu compte que j’ai pensé à Burroughs, que j’ai cherché Burroughs et que j’ai paraphrasé William Burroughs toute ma vie. Il est l’une de mes plus grandes inspirations, l’un de mes véritables supports d’imagerie sur lesquels je peux essayer de grimper le mur très abrupt de la créativité.

Le livre Queer n’est pas terminé selon son propre auteur. Pouvez-vous nous décrire comment vous en êtes venu à envisager le troisième acte du film ?

Luca Guadagnino : Le scénariste Justin Kuritzkes et moi-même voulions trouver un moyen de créer un troisième acte dans l’esprit de Burroughs, qui soit profondément fidèle au livre. Dans le livre, les personnages principaux, Lee et Allerton, rencontrent le docteur Cotter, et ils ne reçoivent pas l’ayahuasca qu’ils recherchent. Nous nous sommes demandés : « Et s’ils parvenaient enfin à l’obtenir, où cela les mènerait-il ? »

Plus important encore, nous avons parlé du fait que le film n’était pas une histoire d’amour non partagé de Lee pour Allerton, mais une histoire d’amour. Je ne voulais pas raconter une histoire d’amour non partagé. C’est une histoire universelle sur l’amour, et sur la façon dont les gens peuvent rendre l’amour ou sur la tragédie de ne pas être au même endroit au même moment, mais néanmoins d’être tous les deux amoureux. Lee aime Allerton, Allerton aime Lee, et ils parviendront à se rencontrer malgré tous les faux pas et les peurs qui agissent sur eux deux dans leur voyage picaresque à travers l’Amérique du Sud tel que projeté par l’esprit de Burroughs.

Quel ton vouliez-vous donner au film ?

Luca Guadagnino : Ce que je sais maintenant de Burroughs, c’est qu’il était très timide et que Queer n’a pas été publié pendant plus de 35 ans après sa rédaction, en partie parce que le livre était trop proche de lui, montrant qu’il était une âme fragile en quête d’amour, ce que nous n’associons pas à son image littéraire. C’est pourquoi Justin, Daniel, Drew et moi-même avons pensé que ce livre devait être interprété comme une histoire d’amour. Il aurait été trop facile de rendre le ton sec, ironique, sarcastique et détaché. L’histoire c’est donc transformé, mais dans le même esprit.

Qu’est-ce qui a fait de Daniel Craig votre choix pour incarner le personnage de William Lee ?

Luca Guadagnino : Je sais que Daniel est l’un des grands acteurs de sa génération. Et quand je l’ai rencontré, j’ai découvert un homme très chaleureux. J’aime le fait que Daniel et moi ayons noué et développé une grande amitié. J’ai su dès le début que l’engagement de Daniel était complet et total, et qu’il comprenait aussi la profondeur de ce qui devait être mis en valeur à l’écran pour le personnage de Lee. Je pense que ce qu’il a fait de la vulnérabilité et de la candeur du personnage de William Lee est étonnant.

Drew Starkey interpète Eugene Allerton. Comment l’avez-vous découvert ? Daniel Craig a-t-il également eu son mot à dire sur le casting d’Allerton ?

Luca Guadagnino : Une fois que j’ai trouvé mon partenaire pour le film pour incarner Lee, en la personne de Daniel, il était évident pour moi que le processus de recherche d’Allerton devait impliquer Daniel. On m’a donné un enregistrement de Drew Starkey pour un autre projet, et j’ai vu quelque chose d’étonnamment engagé et beau. Je l’ai immédiatement montré à Daniel, qui était d’accord avec moi. Nous avons ensuite visionné des centaines d’autres cassettes d’acteurs, puis, vers trois cents ans, nous nous sommes dit : « Il n’y a vraiment pas besoin de chercher plus loin, car c’est Drew. »

J’ai lu qu’à l’issue du tournage de Queer, Daniel Craig se serait confié à vous sur la manière dont le film l’aurait profondément changé.

Luca Guadagnino : Oui, après le tournage, il m’a dit : «ce film ma libéré». Il a tellement donné de lui-même, montré ses fragilités, il a tout donné pour ce film.

