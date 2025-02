Sous le soleil de Cancún

En janvier dernier, j’ai décidé de combattre la morosité de l’hiver avec un antidote plutôt efficace : les plages chaudes bleu azur et ensoleillées du Mexique. Je m’étais promise de ne plus jamais revivre l’aventure d’un tout inclus, seule. Heureusement, j’étais avec un couple d’amies. L’aventure du tout inclus fut agréablement concluante.

L’hôtel et la mer

Le choix de l’hôtel est primordial dans un tout inclus. Sinon, votre voyage peut rapidement devenir un séjour à l’hôpital, comme l’actualité récente l’a démontré avec les cas d’E. coli et d’empoisonnement alimentaire. De ce fait, nous avions pris soin de rechercher un hôtel à échelle humaine, avec d’excellents commentaires. Nous avons opté pour le Oleo Cancún Playa, un petit hôtel boutique tout inclus situé sur la plage de Cancún. Construit en 1988, il fut rénové en 2017. Outre l’ascenseur douteux, les chambres sont spacieuses ; nous avions une vue sur le lagon (moins dispendieux), mais notre balcon nous permettait également de voir la mer, de l’autre côté. Après nous avoir accueillies avec un verre de champagne, l’hôtel, à une vingtaine de minutes de l’aéroport, a révélé son secret : une vue imprenable sur la plage. Cette vue est visible de la réception, des bars, des restaurants (méditerranéen, japonais, buffet et collation-bar sur le bord de la piscine), bref de pratiquement tout l’hôtel et, bien sûr, des chambres d’hôtel (selon le forfait) et de la piscine/spa. Le fait est que vous pouvez vous baigner dans la piscine et en deux minutes descendre l’escalier de l’hôtel qui vous mène directement à la mer. La mer était superbe.

Aucun débris, aucune algue, des vagues dignes des plus belles plages de surf de Californie, mais avec la transparence bleu azur des plus belles plages de Cuba. Je dois avouer que cette plage des Caraïbes se classe parmi les plus belles que j’ai vues. Côté sécurité, la Police nationale arpente la plage avec leurs armes à feu ; apparemment pour prévenir la venue de vendeurs itinérants ou de cartels qui viendraient nuire aux touristes, source primordiale de revenus pour Cancún. Diverses activités quotidiennes sont proposées au sein de l’hôtel tout au long de la semaine (animation et jeu-questionnaire sur le bord de la piscine, groupes de musique, karaoké, confection de bracelets mexicains, cours de peinture, etc.). Qui plus est, nous avons choisi d’effectuer deux excursions à l’extérieur de l’hôtel lors de notre semaine à Cancún.

Isla Mujeres

D’abord, nous avons choisi de passer une journée à Isla Mujeres, une petite île de l’État mexicain du Quintana Roo, située à l’extrémité nord-est de la péninsule du Yucatán. Pour nous rendre à l’île des femmes, nous avons dû emprunter un traversier. Après avoir pris le bus pour une quinzaine de minutes, nous sommes arrivées au port et avons acheté notre billet aller-retour avec le traversier

Ultramar. Arrivées sur l’île, nous nous sommes loué une voiturette de golf afin de faire le tour de l’île des femmes. Composée d’environ 15 000 habitants pour une superficie de 1,1 km² (7 km de long et seulement 650 m de large), on fait rapidement le tour de cette charmante île consacrée au tourisme ; rouler aux côtés des quelques voitures sur l’île n’est pas stressant et vaut son pesant d’or lorsque vous êtes en bord de mer.

Sur la pointe sud de l’île, vous trouverez notamment le Ixchel Mayan Sanctuary, un parc regroupant diverses sculptures en hommage à l’héritage mexicain, qui doit son nom à la déesse Maya Ixchel, mieux connue sous le nom de déesse de la Lune et de la maternité. À l’époque postclassique de la Méso-Amérique, les femmes mayas s’y rendaient en pèlerinage. Sans surprise, diverses ruines et sculptures de la déesse et de femmes ornent l’île ; on dit que c’est en voyant de nombreux temples et statues de femmes, que Francisco Hernández de Córdoba, un conquistador espagnol, la nomma Isla Mujeres. Si le côté sud de l’île vaut son pesant d’or pour ses vues imprenables, le côté nord de l’île est à ne pas manquer pour ses plages sablonneuses, ses beach clubs et ses iguanes immenses qui viennent manger de la salade sur les terrasses des restaurants.

Xel-Hà

Pour notre seconde excursion, nous avons opté pour Xel-Hà à Tulum, au cœur de la Riviera Maya. Un des plus beaux parcs naturels, voté Travelers’ Choice depuis les deux dernières années par Trip Advisor.

Xel-Hà est offert en formule tout inclus ; dès 6 h le matin, un bus vient vous chercher à l’hôtel (demandez le bus voyageur avec toilettes). Une heure trente plus tard, vous arrivez à Xel-Hà. C’est l’heure du déjeuner. Ça tombe bien, un grand buffet est servi. Le tout est en formule tout inclus ; dès que vous mettez les pieds dans le parc, alcool et bouffe à volonté dans les nombreux bars et restaurants. Y’a rien de mieux qu’un Pina Colada (ou un Miami Vice, ma découverte), avec un bon guacamole, pour refaire le plein d’énergie avant d’aller faire les rivières, les cénotes, les tyroliennes ou de la plongée en apnée. Nous avons débuté notre journée en prenant le petit train qui nous mène au début de la rivière à parcourir dans une tripe pneumatique (individuelle ou en duo). Cet endroit de la rivière — comme tout le parc d’ailleurs — vous immerge dans la nature, puis vous arrivez dans une baie — vous pouvez quitter votre tripe pour sauter d’une falaise, ou continuer vers les diverses activités nautiques qu’offre la baie — dont l’excitante tyrolienne — ou alors enfiler tuba et masque pour faire de la plongée en apnée. Honnêtement, il m’en faut beaucoup pour être impressionnée, mais ici ce fut le cas ; l’eau bleu azur limpide m’a permis de voir une multitude de bancs de poissons multicolores, des bernard-l’hermite et même des raies, à quelques centimètres de mes pieds. Si vous aimez les glissades d’eau, je vous suggère le Faro Mirador ; un phare pittoresque de 40 mètres de hauteur. Non seulement la vue sur le parc est impressionnante, mais la descente de ces glissades d’eau en colimaçon promet quelques frissons.

D’autres activités payantes à la carte sont disponibles, dont nager avec les dauphins, ou embarquer dans un bateau à vitesse, mais honnêtement les activités du forfait et la beauté du parc suffisent à remplir votre journée, puisque votre bus de retour vous attendra à 18 h tapant pour vous ramener à l’hôtel. Un billet tout inclus pour la journée à Xel-Hà coûte 150 $ CAD. À notre hôtel, nous avons pu obtenir un rabais, à condition d’écouter une présentation de Inspira Elite Vacations qui voulait nous vendre des forfaits d’hôtels en time-sharing. Les promoteurs utilisent des techniques de vente sous pression intense et intimidante. Nous avons fait une plainte à l’hôtel (et au moment d’écrire cet article, Le Journal de Montréal dévoile un dossier-choc sur le sujet). Néanmoins, après une heure trente de présentation (où nous n’avons rien déboursé), nous avons obtenu notre billet pour Xel-Hà au coût de 120 $ CAD par personne, incluant le transport aller-retour.

Transports et magasins

Enfin, si vous désirez dépenser votre argent intelligemment, vous trouverez une myriade de magasins à Cancún. Vous pouvez emprunter le bus local R-2 pour 1 $ américain ou 20 pesos mexicains. D’abord, Plaza Las Americas, un énorme centre d’achat comprenant des marques de luxe. Nous avons passé notre tour sur celui-ci, ainsi que celui du Flea Market près du port, pour nous rendre à Mercado 28, dans la ville de Cancún à l’extérieur de la zone hôtelière, où vous trouverez une multitude de petits magasins d’artisanat et autres, tenus par des locaux. Bien sûr, ils sont très vendeurs, limite harassants, mais certains de leurs produits artisanaux (mobiles, sacoches en cuir, étoiles de mer, bracelets, vanille, etc.) valent le détour si vous désirez ramener un petit souvenir de Mexico dans vos valises. Parlant de valises, nous avons voyagé sur Air Canada, en classe privilège. Pratiquement une classe affaires, mais à prix modique ! Parfait pour un 5 heures de vol tout confort !

INFOS | Oleo : https://atelierdehoteles.com

Isla Mujeres: https://isla-mujeres.net

Xel-Ha : https://www.xcaret.com

Air Canada Vacances (forfaits tout inclus) : https://vacations.aircanada.com