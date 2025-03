Dans l’histoire de la danse contemporaine au Québec, le chorégraphe Jean-Pierre Perreault est un incontournable. Son style, sa signature, son imaginaire unique que l’on retrouve dans toutes ses créations, ont rayonné aussi bien au Québec, qu’au Canada et sur les grandes scènes internationales. C’est donc presque un devoir de redécouvrir et pour les plus jeunes de découvrir l’univers de ce chorégraphe qui a inspiré beaucoup de ces contemporains.

C’est la Compagnie de la citadelle qui a eu l’idée de reprendre une des créations les plus marquantes de Jean-Pierre Perreault, Nuit, et qui est présentée dans le cadre de Danse Danse ce mois-ci au Théâtre Maisonneuve de la Place-des-Arts. Une reprise à l’initiale telle que voulu par celle qui est derrière La Compagnie de la Citadelle, Laurence Lemieux, qui a elle-même dansé pendant quelques années pour Jean-Perreault à la fin des années 90. Et pour coller au plus près de l’expérience perreauesque, il aura fallu plusieurs années à Laurence Lemieux de préparation et de répétition, entrecoupées par la période de Covid. « Il fallait amener les danseurs et les danseuses à retrouver l’esprit qui préside à toutes les œuvres de Jean-Pierre Perreault, confie Laurence Lemieux, d’autant que ces danseurs et danseuses n’ont pas connu et encore moins dansé pour Jean-Pierre Perreault ».

Ceux et celles qui ont pu assister à des pièces comme Joe entre autres se souviennent de l’intensité du jeu demandé aux danseurs et danseuses, la précision et la répétition du geste presque hypnotique qui caractérise les chorégraphies de Jean-Pierre Perreault. « C’était extrêmement épuisant, mais c’est aussi au moment où l’on se sentait exténué que l’on trouvait un second souffle, se souvient Laurence Lemieux, où nous étions de plus en plus vrai dans notre présence sur scène, où l’humanité recherchée par Jean-Perreault apparaissait le mieux ».

Sur scène, ils et elles seront huit danseurs et danseuses évoluant dans un univers prisonnier du quotidien et dans ce qu’il a de plus étouffant et répétitif. Difficile alors de s’en échapper. Nuit évoque notre vulnérabilité et parfois notre solitude. « Pour moi, Nuit est avec Joe, une des œuvres les plus emblématiques de Jean-Pierre Perreault, et elle est emplie de poésie », conclut Laurence Lemieux.

Jean-Pierre Perreault pensait la danse dans sa totalité. L’espace, l’environnement, les éclairages, la scénographie, les décors, avaient autant d’importance que les mouvements des danseurs et danseuses. Ce qui a le plus marqué le chorégraphe Sylvain Émard, qui a dansé de nombreuses années pour Jean-Pierre Perreault, c’est sa capacité d’oser. « Jean-Pierre avait le courage d’expérimenter, d’aller là où les autres chorégraphes n’allaient pas, il a été un des premiers à parler d’installation chorégraphique, c’est-à-dire de prendre en considération l’espace et l’univers scénique dans lequel évoluent les danseurs et les danseuses. Il pensait chaque pièce comme un tout indissociable, la musique, la lumière, les différents espaces. C’était extrêmement inspirant ».

Comme beaucoup de celles et ceux qui ont dansé pour lui, Laurence Lemieux et Sylvain Émard se souviennent aussi de lui comme d’un ami et rappellent sa générosité. « Il avait le souci du climat de travail, rappelle Sylvain Émard, il était extrêmement respectueux de chacun et chacune et cherchait à créer un climat agréable qui nous donnait le désir de nous intégrer dans son univers ».

Exigeante, inspirante, généreuse, l’œuvre de Jean-Pierre Perreault marque un tournant à partir des années 80 dans l’univers de la danse contemporaine au Québec. Avec Nuit, c’est retrouvé tout le souffle créatif de cet homme trop tôt disparu et qui laisse une marque indélébile dans le monde de la danse. Se précipiter alors ? Sans nul doute !

INFO| Nuit de Jean-Pierre Perreault, par la Compagnie de la citadelle

Les 19, 20, 21 et 22 mars 2025, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts,

dans le cadre de Danse Danse.