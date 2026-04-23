Piknic Électronik, un été 2026 sous haute intensité

À peine le printemps arrivé et les terrasses prêtes à reprendre vie, un autre rituel typiquement montréalais s’apprête à s’imposer : Piknic Électronik. Pour sa 23e édition, l’événement dominical emblématique dévoile une programmation particulièrement ambitieuse, avec une vingtaine de rendez-vous qui s’échelonneront du 17 mai au 18 octobre au parc Jean-Drapeau. Une saison qui s’annonce déjà comme l’une des plus marquantes de son histoire.

Depuis plus de deux décennies, Piknic Électronik s’est imposé comme un pilier de la culture estivale montréalaise. À mi-chemin entre festival et rassemblement social, l’événement attire chaque année des milliers d’adeptes de musique électronique, venus danser en plein air dans une ambiance conviviale et inclusive. Fidèle à cet ADN, l’organisation maintient une accessibilité élargie, notamment avec la gratuité pour les enfants de 12 ans et moins, et le retour attendu des Petit Piknic, pensés pour les familles.

Une programmation internationale éclatée

La saison 2026 mise sur une diversité sonore impressionnante. Dès le lancement en mai, le ton sera donné avec MCRDJ, formation née récemment et déjà remarquée pour ses performances explosives, aux côtés d’artistes comme Josh Baker, Brunello et le Français Dombresky, connu pour ses productions house aux accents festifs, dont Soul Sacrifice.

Au fil des mois, la programmation se déploie comme une véritable cartographie de la scène mondiale. En juin, les amateurs pourront notamment entendre le duo espagnol Chus & Ceballos, les Canadiens Sultan + Shepard ou encore Jayda G, figure incontournable de la house contemporaine.

L’été atteindra son apogée en juillet avec des propositions plus audacieuses, dont Nia Archives, étoile montante de la jungle et de la drum & bass, ou encore Daphni, alias de Dan Snaith (Caribou), reconnu pour ses sets immersifs et éclectiques. On y croisera aussi Zach Fox et Mandragora, aux univers distincts mais tout aussi percutants. Août et septembre poursuivront sur cette lancée avec des artistes comme Worakls, Misstress Barbara, Cloudy et Prospa, avant une clôture en octobre menée par Eris Drew, Eli Brown et Beltran.

La scène locale au cœur du projet

Au-delà des grandes têtes d’affiche internationales, Piknic Électronik continue de jouer un rôle clé dans la mise en valeur de la scène montréalaise. La scène Banque Nationale, entièrement repensée cette année, devient un espace d’expression pour les talents locaux, émergents comme établis.

Des artistes tels que Gene Tellem, Kris Guilty, Mandiz ou encore Lia Plutonic y présenteront leurs univers, tandis que plusieurs collectifs influents — de Homegrown Harvest à T.I.T.S, en passant par Shift Radio — contribueront à l’effervescence créative du site.

Cette programmation met également de l’avant des artistes qui incarnent la diversité et l’inclusion, valeurs fondamentales de l’événement, en offrant une tribune à des voix issues de différentes communautés et esthétiques musicales, notamment Tallandskiinny, KARABA, Guillaume Michaud, No Police ou Isla Den.

Les OfF Piknic prennent de l’ampleur

En parallèle des rendez-vous dominicaux, les événements Off Piknic, présentés sous forme de concerts à ciel ouvert, gagnent encore en envergure cette année. Dès le printemps, des figures majeures comme Solomun et Eric Prydzouvriront le bal, suivies en juin par des poids lourds tels que Steve Aoki, Four Tet ou le duo Chase & Status.

Juillet ne sera pas en reste, avec notamment Zeds Dead, Whethan, Cloonee et Francis Mercier, sans oublier la présence très attendue du collectif Keinemusik, représenté par &ME et Adam Port. Une programmation qui confirme la volonté de Piknic Électronik d’attirer les plus grands noms de la scène électronique internationale.

Une expérience repensée

Au-delà de la musique, Piknic Électronik poursuit sa transformation pour améliorer l’expérience des festivaliers. Cette année, plusieurs aménagements ont été repensés, à commencer par la scène principale, désormais orientée de façon à offrir davantage d’ombre naturelle et un meilleur confort visuel et sonore.

La terrasse PIKNYX a également été revue, avec une structure à trois niveaux, une offre gastronomique bonifiée et la présence d’un service traiteur sur place.

Les espaces de détente ont été élargis afin de permettre aux visiteurs de profiter du site à leur rythme, dans un environnement plus inclusif et accessible.

Dans une perspective écoresponsable, l’événement maintient ses initiatives environnementales, notamment grâce à une station de tri visant à réduire l’empreinte écologique et à limiter les déchets envoyés à l’enfouissement.

Un rendez-vous toujours aussi rassembleur

Plus qu’un simple festival, Piknic Électronik demeure un lieu de rencontre, où musique, communauté et liberté d’expression se croisent chaque semaine.

Dans un contexte où les espaces festifs inclusifs sont plus que jamais nécessaires, l’événement continue d’incarner un esprit d’ouverture et de célébration collective. Avec une programmation foisonnante, une scène locale en pleine effervescence et une volonté affirmée d’innover, Piknic Électronik confirme, pour une 23e année, son statut d’incontournable de l’été montréalais. Une chose est certaine : dès le mois de mai, le parc Jean-Drapeau vibrera à nouveau au rythme des basses — et des corps en mouvement.

INFOS | Piknic Électronik du 17 mai au 18 octobre au parc Jean-Drapeau

https://piknicelectronik.com

https://vimeo.com