Gus Kenworthy partage ses préférences sexuelles et confirme qu’il a un nouveau partenaire

L’acteur et ancien skieur olympique Gus Kenworthy a parlé en toute franchise de ses préférences sexuelles, près de dix ans après avoir fait son coming out public.

Il en a discuté avec Katya, la populaire et très drôle drag de RuPaul’s Drag Race, dans le cadre de la série de podcast de cette dernière Who’s The Asshole ? présentée par Grindr (et qu’il est possible de visionner via Youtube). Le médaillé d’or, qui a pris sa retraite du sport d’hiver en 2022 et qu’on a pu voir dans quelques séries (American Horror Story : 1984, Will & Grace, Coming Out Colton et Special Forces: World’s Toughest Test) et films (Olympic Dreams, 80 for Brady, The Sacrifice Game, Dont’ Tell Mon the Baby-sitters Dead) — aborde les questions de la monogamie, de ses trips à trois et de son intérêt pour les relations sexuelles à l’extérieur.

Gus Kenworthy a révélé que malgré avoir été en couple avec différentes personnes pendant la majeure partie de sa vie d’adulte, il a eu en fait « plus de trips à trois que… de relations sexuelles en duo ». «Je suis un monogame en série, mais j’adore les trios. Je n’ai donc pas toujours été monogame, bien que j’ai toujours été en couple, littéralement toute ma vie. Je suis toujours en couple, mais à cause de cela, j’ai eu beaucoup de trios et assez souvent», a-t-il expliqué.

Il a précisé que « la plupart » des personnes homosexuelles de son entourage sont aussi dans des relations ouvertes.

Selon lui, « la clé et la base d’une relation, c’est la confiance, l’honnêteté et la communication, et ensuite vous pouvez définir vos propres paramètres. »

Gus a confirmé qu’il était actuellement en couple, après avoir apparemment lancé une romance sur Instagram la semaine dernière. Dans un post sur Instagram, il a partagé une série de photos, dont une de lui allongé torse nu sur une plage de Sydney, en Australie, et embrassant un homme identifié comme Andrew Rigby (photo principale).