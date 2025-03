LE COMBAL

COSSE ET MAISONNEUVE, AOP CAHORS (FRANCE) 2020

Code SAQ : 10675001 | 23,10$

Au royaume du Vin Noir, trône le cépage malbec. Depuis quelques années, un vent de modernité souffle, qui vient adoucir quelque peu le sombre ténébreux qui pouvait avoir le tannin pesant. Les deux amis d’enfance aux commandes du domaine depuis plus de 25 ans sont devenus des références dans la région. Ils cultivent en biodynamie pour mettre de l’avant l’excellence de leurs terroirs. Ce Combal est un peu leur entrée en matière. Le malbec y est enjolivé avec une touche de merlot et de tannat. N’hésitez pas à l’aérer en carafe une bonne demi-heure avant de le servir pour qu’il exprime toutes ses riches notes de mûres, de prune noire et de réglisse noire. Les tannins sont présents, mais à super maturité et très soyeux. Une vraie perle. C’est succulent, surtout servi à 16 degrés, et il a une bonne persistance. Quel régal !