TÉQUILA REPOSADO TROMBA

DO TEQUILA (JALISCO, MEXIQUE)

Code SAQ : 13232484 | 66,50$

Hooo, c’est bien agréable, cette téquila ! Le propriétaire canadien de cette distillerie de taille familiale a réussi à faire sortir de sa retraite le vénérable et réputé maître distillateur Marco Cedano, qui travaillait chez Don Julio. Pour lui, il faut mettre de l’avant dans toute sa splendide simplicité, ce qui fait une téquila de grande qualité, sans fioriture ou procédé inutile. Ça se savoure très bien dans cette reposado qui est d’une douceur et d’une finesse de saveur remarquable. On la vend à 36 % d’alcool, pour s’assurer que la brûlure de l’alcool ne vienne pas amoindrir le plaisir de sa dégustation. La touche boisée vanillée de son élevage est super bien dosée et élégante. La version Blanco arrive aussi prochainement, tout aussi réussie et à découvrir sans faute. Essayez-la avec un chaser de verdita : wow !