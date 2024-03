Clos Triguedina

Clos Trigudina Baldès & Fils, DOP Cahors (France) 2019

Code SAQ : 746412 • 32,25$

Quel plaisir de redéguster un classique délaissé, et de le retrouver aussi délectable que dans son souvenir! Merci M. Baldès pour ce succulent et harmonieux assemblage de malbec avec un peu de merlot et de tannat. Au nez, de beaux parfums de fruits noirs, de bois et de poivre noir. Et la bouche, mes ami(e)s : toute en souplesse et corsée à la fois, avec de beaux arômes de fruits des champs gorgés de soleil, et un joli côté épicé. Un vin ample, long, frais, savoureux; voilà, en somme, une fort agréable réjouissance liquide.