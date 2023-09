TEQUILA CHERRY RIVER SILVER

DISTILLERIE CHERRY RIVER, DO TEQUILA (MEXIQUE)

Code SAQ : 14954892 • 40$

Découvrez sans faute ce nectar de la distillerie Cherry River, de Magog ! De la vraie téquila de l’état de Jalisco qui est envoyée au Québec, où on l’adoucit avec l’eau locale. C’est tellement soyeux en bouche ! C’est savoureux, avec de jolies notes de poire William, de lime, d’olive verte et de poivre concassé, en finale. Les adeptes de dirty martini se doivent de l’essayer. Même la bouteille fait fureur. Vraiment, à ce prix-là, on peut dire que c’est un coup de circuit.