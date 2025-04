CHÂTEAU MONTUS ALAIN BRUMONT,

AOP MADIRAN (SUD-OUEST, FRANCE) 2019

Code SAQ : 705483 | 36,25$

Celui qui a révélé au monde le potentiel de finesse du cépage tannat était de passage au Québec. Cela fait des années qu’on retrouve ses vins à la SAQ. Était-ce une tournée d’adieu, maintenant qu’Antoine Veiry (le fils de sa conjointe Laurence) dirige de plus en plus les opérations de ses deux domaines ? À suivre ! En attendant, régalez-vous avec cet assemblage surtout de tannat, avec du cabernet franc, qui prend du galon avec les changements climatiques. Cela donne un rouge très concentré, dense, aux accents de fruits noirs mûrs, de moka, avec une trame épicée qui se révèle de plus en plus dans le verre. C’est corsé, mais tout est harmonieusement intégré. Il a une belle longueur et encore bien des années d’évolution devant lui. Un grand vin pour le gibier, le confit de canard et les plats longuement mijotés.