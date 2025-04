Le 19e Festival Fierté Trans réunit l’art et l’action et traverse les générations

Bien que la foule à l’Espace Livart était principalement composée de jeunes adultes, l’accent était mis sur l’intergénérationnel lors du 19e Festival Fierté Trans qui s’est tenu les 29 et 30 mars derniers, en marge de la Journée de la visibilité trans (31 mars).

Devant une salle comble, la cofondatrice de l’Aide aux Trans du Québec (ATQ), Marie-Josée Marcil, 76 ans, a relaté son parcours à deux co-panélistes dans la trentaine — l’actrice et vidéaste Alice « Winterland » Siregar et l’artiste de cirque et organisateur d’événements Ali Desrosiers — à l’animateur Henri-June Pilote et à une soixantaine de festivaliers et festivalières de tous âges.

« À notre époque, on restait cachées pendant toute notre vie, et maintenant, de voir les jeunes ici, ça me remplit de joie », a dit d’entrée de jeu Marie-Josée Marcil, qui a cofondé l’ATQ il y a 45 ans, avec une amie décédée. Elle reste optimiste face à la montée de la transphobie : « Dans les années 60, certaines de mes sœurs ont été traînées en cour pour “s’être fait passer pour des femmes”, et moi, j’ai donné des présentations à des policiers sur la transidentité. J’ai vécu en tant que Marie-Josée depuis 52 ans, et je ne retournerais pas en arrière deux minutes. Le monde s’ouvre à nous ! »

Les panélistes, dans ce qui allait devenir un autre fil conducteur de la journée, ont encouragé les jeunes personnes trans à être visibles. « Il faudrait qu’il y ait plus de personnes trans en politique et dans les médias — maintenant, nos identités sont débattues sans nous », observait Alice Siregar. « Il faut qu’on prenne de la place. »

La première journée, en plus de la conférence animée par Henri-June Pilote, FrankieB Lambert, un militant pour les droits des personnes travailleuses du sexe, a livré une présentation sur l’importance de la solidarité communautaire. En après-midi, Victoria F. Legault, directrice générale de l’ATQ, a animé un panel sur le rôle des allié.e.s, avec le médecin de famille Antoine Cloutier-Blais, l’experte en philanthropie Narinder Dhami et la députée provinciale de Westmount–Saint-Louis, Jennifer Maccarone. Madame Maccarone, qui est la critique de l’opposition officielle pour les enjeux touchant les communautés 2SLGBTQIA+, n’a pas hésité à qualifier de « dégueulasse » la décision du gouvernement caquiste de nommer un « Comité des sages » pour se pencher sur les enjeux trans sans aucun membre trans, et elle a encouragé les jeunes issu.e.s de la diversité de genre à s’impliquer politiquement. Le festival gratuit a réuni au total plus de 250 personnes pendant deux jours remplis de conférences et de festivités.

Lors des conférences de la deuxième journée, on a souligné la place des personnes trans dans l’histoire et l’importance de l’art et de l’authenticité dans la vitalité de la communauté. Les arts n’ont pas été délaissés, avec des performances saisissantes des formations théâtrales queers T Wolves et No Dumping, mélangeant drag, danse, théâtre et militantisme, et une lecture par l’auteur Matéo Pineault, racontant l’importance de sa « famille choisie » dans son rétablissement, à la suite d’une chirurgie.

Il y également eu une soirée-bénéfice festive, Transtopia, qui a amassé plus de 3000 $ pour l’ATQ, de même qu’un salon d’art et de littérature trans, avec des artistes, auteur.e.s et représentant.e.s d’organismes de plusieurs générations et régions différentes.

Des festivaliers et festivalières rencontré.e.s sur place ont parlé de la nécessité de « se focaliser sur ce qui nous unit », d’apprendre des autres générations et de festoyer et de profiter des « moments de joie » en communauté. « Il faut qu’on ait des occasions de se parler et de faire des connexions ensemble, sinon on est isolé.e.s », résumait Sophie Desjardins, chargée de projets à l’ATQ et bénévole lors du salon. Plusieurs jours après le festival, quand Fugues l’a rencontrée, Victoria Legault avait encore des étoiles dans les yeux. « On avait le cœur rempli de voir que pendant les conférences et les panels, la salle était pleine. C’était vraiment une belle réussite. »

INFOS | https://www.aideauxtrans.com