ENSEMBLE: une invitation à marcher ensemble pour l’inclusion contre l’homophobie et la transphobie

Le dimanche 18 mai prochain, la Marche de sensibilisation du GRIS Mauricie – Centre-du-Québec revient en force dans le cadre de la 7e édition de l’événement « Ensemble contre l’homophobie et la transphobie ».

Cette marche, conviviale et engagée, vise à rappeler l’importance du soutien collectif dans la lutte contre la discrimination. C’est aussi un moment privilégié pour être ensemble dans un cadre positif et festif. Le départ aura lieu à 13 h au Parc Champlain, en plein centre-ville de Trois-Rivières. L’accueil des participant.e.s sur le site débute à midi. Le GRIS Mauricie – Centre-du-Québec invite les personnes LGBTQ+ et leurs allié.e.s à marcher côte à côte pour encourager l’ouverture, le respect et la diversité.

Nouveauté cette année, une zone jeunesse sera spécialement aménagée pour les comités de jeunes LGBTQ+ de la région. Ce sera l’occasion pour les jeunes de se rencontrer, d’élargir leur réseau et de partager leurs réalisations dans un espace sécuritaire et inspirant.

« La Marche est un geste simple, mais puissant», souligne François Vanier, directeur général du GRIS Mauricie – Centre-du-Québec. «Elle permet de sensibiliser la région à des valeurs d’ouverture et d’inclusion envers la diversité et de dire ensemble : tu es légitime et respecté.e. C’est un moment fort et phare, où chaque présence compte ».

« Une telle mobilisation est essentielle pour la population et favoriser le vivre ensemble », affirme Éric Sergerie, président du GRIS. Il ajoute : « Nous lançons un appel à toutes les personnes qui croient en l’égalité : votre voix et votre présence ont du poids. En tant qu’allié.e, marcher, c’est poser un geste concret d’inclusion en support aux communautés LGBTQ+ et à leurs proches. »

Le parcours se terminera au même endroit, vers 14 h, au Parc Champlain. Sur place : musique festive avec DJ, kiosques d‘organismes communautaires, hot-dogs et rafraîchissements gratuits, dans une ambiance familiale et inclusive. L’an dernier, l’événement avait rassemblé près de 350 personnes – une mobilisation forte et significative, appelée à grandir encore cette année.

Le GRIS Mauricie – Centre-du-Québec a pour mission de favoriser une meilleure connaissance de la diversité sexuelle et de genre et de rendre plus facile l’intégration des personnes LGBTQ+ dans la société. Il offre également des services d’accueil, d’écoute, de référence et de soutien aux personnes ou groupes LGBTQ+ ou leurs proches qui en font la demande.

