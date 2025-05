ILGA World annule la suspension de l’association israélienne Aguda

Bien qu’ILGA World reproche à Aguda son « silence » sur Gaza, elle mettra fin, en octobre prochain, à la suspension de la principale association israélienne de défense des droits LGBTQ+. En effet, la fédération internationale de lobby LGBTQ+ a annoncé qu’elle va annuler la suspension d’Aguda, après avoir suspendu son statut le statut de celle-ci afin d’examiner si elle respectait les principes de l’association.

L’ILGA a déclaré dans un communiqué que les plaintes qu’elle avait reçues concernant le maintien de l’adhésion d’Aguda étaient « substantielles », notant la « réticence de l’organisation à condamner les crimes de guerre à Gaza pouvant être assimilés à un génocide ». Néanmoins, L’ILGA reconnait que l’organisation israélienne « continue activement à fournir un soutien essentiel aux communautés LGBTQ+ ».

L’organisation a déclaré qu’Aguda serait réintégrée en octobre 2025, après une suspension d’un an qui avait pour fin de lui d’envoyer un message sur le « préjudice causé » par ses actions et notant qu’elle ne soutient pas la « position, les actions ou le silence du groupe israélien sur la guerre à Gaza ».

Toutefois, l’organisation a fait remarquer que s’il y avait obligation pour les organisations membres « de prendre publiquement position sur les positions et les actions de leur gouvernement » cela créerait un précédent préjudiciable pour de nombreuses autres organisations membres à travers le monde qui pourraient disparaître.

Aguda s’est félicitée de la nouvelle, mais a regretté que la suspension ne soit pas levée avant octobre 2025.

« La décision de l’ILGA de réintégrer Aguda dans les rangs de l’organisation est une étape importante qui témoigne de la reconnaissance de nos nombreuses années de contribution à l’avancement des droits de la communauté LGBT en Israël », a déclaré Yael Sinai Biblash, directrice d’Aguda.

Elle a exprimé sa frustration de voir la suspension se poursuivre jusqu’au mois d’octobre, et a noté que les plaintes contre Aguda étaient « simplistes et unidimensionnelles ».

« Nous avons choisi de nous battre pour notre place dans les espaces où le dialogue est souvent difficile et compliqué, parce que nous sommes convaincus que notre présence est nécessaire — pour influencer, expliquer et écouter », a ajouté Sinai Biblash, précisant que l’organisation travaille à la fois avec des Arabes et des Juifs.

La suspension est intervenue l’année dernière, après qu’Aguda a fait une offre pour accueillir la conférence mondiale de l’ILGA 2027 à Tel Aviv, une décision qui a suscité la colère de certains membres.

L’ILGA avait déclaré à l’époque : « nous savons que le fait de voir la candidature de Tel Aviv prise en considération a causé de la colère et du tort à nos communautés. » La possibilité-même de voter sur une telle candidature » s’opposerait à sa « solidarité sans équivoque avec le peuple palestinien », avait ajouté son porte parole.

Tout en annonçant la levée de la suspension, le CA d’ILGA a ajouté qu’il continuait à penser que « le fait qu’Aguda propose la candidature de Tel Aviv alors que la guerre et la catastrophe humanitaire se poursuivaient à Gaza était un acte nuisible et irresponsable », ce qui justifie la prolongation de la suspension pour qu’elle atteigne une année complète.

L’ILGA, qui a joué un rôle moteur dans la promotion des droits de l’homme des LGBTQ+ sur la scène internationale, revêt une importance considérable pour la communauté LGBTQ+ dans le domaine de la diplomatie internationale. Le groupe a lutté contre les politiques gouvernementales anti-LGBTQ+ et a suivi l’évolution des attitudes mondiales à l’égard des personnes LGBTQ+.